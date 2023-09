Missiles, chars, fusils d’assaut, formation de pilotes aux F-16 : comment la Belgique va soutenir l’Ukraine dans sa contre-offensive en cours

“À ce stade, nous n’avons pas vraiment une idée précise des conséquences. Mais avec ce qui s’était passé il y a quelques semaines ou quelques mois, la conclusion ici n’était pas surprenante quand on connaît les dynamiques du pouvoir en Russie. On n’a pas de certitudes non plus évidemment, sur le fait que ce soit le régime de Poutine qui serait responsable mais on a un signal, un signal envers des candidats au pouvoir en Russie et un signal aussi envers des personnes qui s’écarteraient de la ligne du pouvoir. Si, au début de mon mandat, on avait encore une Russie qui ne reconnaissait pas des accointances avec Wagner, je pense que là, maintenant, c’est quand même assez clair. Et à la question de savoir s’ils peuvent perdre l’influence qu’ils peuvent avoir, certainement pas quand on voit avec coup d’États, les différentes visites et relations entre la Russie et des dirigeants africains notamment”.

Au vu de la situation sur le terrain et de la stratégie de Poutine, la guerre risque-t-elle de s’éterniser, s’enliser ?

“Ce risque existe, en effet. Déjà que c’était une guerre d’attrition, malheureusement, on est passé maintenant d’une économie conventionnelle à une économie de guerre pour se préparer justement à la prolongation du conflit. Donc oui, les Russes, et Poutine en particulier, comptent sur une fatigue des opinions publiques dans le monde occidental. L’objectif est que ça dure pour essayer d’isoler l’Ukraine et mieux la détruire”.

Vous revenez d’une réunion ministérielle informelle à Tolède où avec vos homologues européens ministres de la défense, vous avez justement abordé les différents plans de soutien à l’Ukraine.

“Nous avons encore une fois réaffirmé l’unité entre les pays européens pour soutenir l’Ukraine face à cette agression qui était vraiment tout à fait unilatérale. C’est impossible pour nous d’accepter que le voisin décide du jour au lendemain d’envahir, de tuer des populations, de détruire des infrastructures”.

Comment faire avancer le plan de paix pour l’Ukraine et est ce qu’il y a encore un moyen de pression sur la Russie ?

“Cela semble compliqué que le conflit s’arrête du jour au lendemain, mais à un moment donné, il faudra tout faire pour essayer de se parler, de se mettre autour d’une table. L’objectif poursuivi en soutenant les Ukrainiens, c’est leur permettre d’avoir suffisamment de poids pour à un moment donné être à la table avec les Russes et pouvoir mettre fin à ce conflit et organiser un cessez-le-feu”.

Sur le terrain, la contre-offensive lancée il y a quelques semaines semble avoir été peu efficace.

“Il n’y a pas de gain spectaculaire. La ligne de front a été relativement stable pendant très longtemps et dernièrement, on voit qu’il n’y a eu quelques avancées que l’Ukraine a réussi à obtenir. Il faut voir maintenant si l’armée ukrainienne va être capable d’exploiter ces avancées et voir du côté russe leur capacité à eux d’arrêter la brèche dans la ligne de défense que les Ukrainiens sont parvenus à obtenir. Donc des gains tactiques du côté ukrainien, sur plusieurs zones de front, il y en a, il faudra maintenant voir sur la durée. On sait aussi que depuis le début, il y a aussi toute la dimension logistique qui est fondamentale dans ce conflit de part et d’autre, il faudra voir justement la capacité à pouvoir à pouvoir tenir, à pouvoir capitaliser sur les avancées. D’où la nécessité, certainement de notre côté, à maintenir le soutien d’une manière complémentaire entre les différentes nations auprès de l’Ukraine”.

Au niveau de soutien militaire à l’Ukraine, où en est-on ?

“Au total, nous avons formé 1200 pilotes ukrainiens. Nous avons organisé des formations réparties sur une vingtaine de modules, que ce soit les forces spéciales, en matière d’artillerie, de déminage, au niveau aussi de drones et des drones sous-marins qu’on a fournis. On forme donc des pilotes de F-16, des plus anciens pilotes qui n’étaient pas formés à la dernière version des avions de chasse. Et à côté de ça, au niveau du matériel, on est à 280 millions de matériels de défense”.

Nos stocks de munitions sont déjà limités, peut-on donner plus ?

“Le challenge pour toutes les entreprises de sécurité et de défense dans le monde occidental est de pouvoir augmenter leur ligne de production à la fois pour les Ukrainiens, mais aussi pour alimenter les stocks de toutes les nations qui ont fait don à l’Ukraine. Il y a toute une série de mesures ou de soutien qui ont été décidées par rapport à la sécurité défense, par rapport à des fonds qui ont été débloqués pour les soutenir, pour accroître leurs lignes de production et faire en sorte que l’on puisse être approvisionné plus rapidement. On ne peut pas attendre des années pour obtenir les munitions, donc ce qui a été décidé dans l’application ici avec les fonds européens, c’est vraiment de pouvoir épauler notre industrie au sens large pour qu’elle ait les moyens pour produire davantage et plus rapidement, à la fois pour renflouer le stock et évidemment, pour pouvoir le donner aux Ukrainiens”.

Au niveau du matériel, qu’allons-nous donner dans les semaines à venir ?

“Nous allons envoyer des missiles prochainement après le rachat d’un stock de missiles mer-air Sea Sparrow à l’Allemagne suite à la mise hors service de la dernière frégate allemande qui utilisait encore ce matériel (pour une valeur d’un peu plus de 150.000 euros). On a également les M113, donc des chars qui sont quasiment terminés et qui vont pouvoir être acheminés aussi vers l’armée régulière ukrainienne et des fusils d’assaut”.

Les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège, qui ont acheté leurs premiers F-16 en même temps que la Belgique (en 1975), vont céder des avions de combat. Pourquoi pas nous ?

“Contrairement aux autres pays qui donnent des F-16, nous en avons encore besoin puisque nos F-35 ne sont pas là et n’arriveront que dans quelques années, ce qui n’est par exemple pas le cas des Pays-Bas. Ces avions sont donc pleinement utiles et si on ne peut pas en céder, c’est également lié au choix des gouvernements précédents, ce qui n’était pas de mon ressort”.

Et qu’en est-il des avions qui ne seront plus utilisables selon nos normes de vol ?

“Les deux F-16 qui vont être bientôt déclassés doivent être utilisés pour les pièces de rechange, on doit en effet prendre des pièces pour faire rapidement des réparations d’usage ainsi que de la formation. Aujourd’hui, je n’ai donc pas la capacité d’en céder ou alors je dois mettre fin à une mission de surveillance. Certains sont obsédés par cette question mais en réalité, on est complémentaires des autres pays dans cette coalition F-16. Dans cette coalition F-16, il y en a qui fournissent les avions et nous, on est sur la formation des pilotes. D’ailleurs, cela ne sert à rien que tout le monde donne la même chose. Il faut répondre aux besoins des Ukrainiens. L’élément majeur, c’est surtout d’avoir les produits qui correspondent. Et c’est là tout l’enjeu, évidemment, et la nécessité d’avoir cet accord entre les nations et les industries. Et le challenge suprême, ce sont les délais d’approvisionnement pour pouvoir aller plus vite”.