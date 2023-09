"Pipigate" : voici pourquoi les syndicats de police veulent tant la peau de Vincent Van Quickenborne

Les révélations de la presse flamande affirmant que le ministre était bel et bien présent au moment des faits, lorsque des convives ivres ont uriné sur un combi de police à l’occasion de sa fête d’anniversaire, accablent le ministre au point qu’une audition en commission justice est désormais exigée par certains partis, Vlaams Belang, PTB et NVA en tête. Cette audition aura finalement lieu ce jeudi. Sans préjuger des faits – la vidéo des incidents n’ayant pas encore fuité – force est de constater que les syndicats s’en donnent à cœur joie et profitent de cette séquence pour réitérer leur souhait de voir le ministre Van Quickenborne faire un pas de côté.

À lire aussi

Depuis plusieurs années, le ministre est pointé du doigt par les syndicats pour sa “médisance” et son “arrogance” envers les policiers pourtant chargés de sa protection dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Différents écueils ont été soulignés depuis le début de la législature. Ainsi, le ministre Van Quickenborne a toujours affirmé plaider pour une tolérance zéro dans le cadre des violences envers la police mais dans la réalité, des dossiers continuent à être classés sans suite.

Une “tolérance zéro” non respectée

Ainsi, lors du meurtre du policier Thomas Monjoie à la gare du Nord en novembre 2022, le ministre avait plaidé pour une politique de tolérance zéro envers les agresseurs. Mais dans la foulée, le syndicat libéral SLFP avait révélé le dossier classé sans suite d'un policier blessé au genou lors d’une intervention à Courtrai. Dans sa réponse, le ministre avait affirmé que ce dossier “concernait un homme ivre qui faisait du grabuge. Quand la police est arrivée pour l’interpeller, un agent est tombé. On est donc dans le cadre d’un accident de travail survenu alors que le policier tentait de maîtriser l’individu”, avait justifié le ministre. Une réponse jugée insatisfaisante par les syndicats qui ont, dans la foulée, exigé sa démission.

Un “manquement à la parole donnée”

Autre sujet sensible : les négociations dans le cadre de la sauvegarde du régime de non-activité préalable à la pension (Napap) et la revalorisation salariale des policiers. En juin dernier, une plainte civile a été déposée contre l’Etat belge pour “manquement à la parole donnée.” La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le SLFP Police et le SNPS avaient pourtant signé un protocole d’accord après près d’un an de négociations. Un protocole “historique” selon le ministre.

À lire aussi

Mais en octobre 2022, le gouvernement en a toutefois décidé autrement. “Lors du conclave budgétaire du gouvernement, le protocole a été modifié unilatéralement”, fustigeait le syndicat SLFP. L’augmentation salariale étant finalement étalée sur trois ans avec un scénario d’extinction de la Napap. Un scénario inacceptable pour au moins trois des quatre syndicats de police. “Ceci à la lumière de 20 ans de stagnation et de l’augmentation constante de la charge de travail et de la violence à l’encontre de notre police”, regrettait la SLFP.

À lire aussi

Précisons que dans le cadre du pipigate, le cabinet du ministre réaffirme qu’il n’était pas présent au moment de l’incident et que pour l’heure, nous sommes dans une situation de parole contre parole. “Le ministre confirme qu’il a ouvert la porte du combi pour la verrouiller correctement. Déduire d’autres gestes qu’il était au courant des faits qui avaient eu lieu précédemment relève de l’interprétation”, fustigeait le cabinet ce lundi soir.