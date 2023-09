En effet, de plus en plus de livreurs de colis volent les articles commandés par monsieur et madame tout le monde.

Dans les colonnes de HLN, Annelies Bulté a raconté la mésaventure qui lui est arrivée. Elle reçoit un message de Bpost indiquant que son colis venait d’être livré. Mais chez elle ou chez ses voisins, il n’y a rien. Elle contacte Bpost, qui s’adresse au facteur. Ce dernier prétend avoir déposé le colis en toute sécurité devant la porte. Mais Annelies était chez elle et attendait le colis avec attention. En s’adressant alors à son voisinage via Facebook, elle se rend compte que le facteur n’en était pas à son coup d’essai. Avec, à chaque fois, des objets coûteux dérobés.

Contactés par nos confrères, des livreurs désirant rester anonymes racontent comment voler un colis : “Il existe plusieurs façons d’y parvenir. Par exemple, certains livreurs affirment avoir livré un colis correctement, alors qu’ils se contentent d’en assurer le suivi. Ils prennent une photo du colis livré, la signent eux-mêmes et l’emportent ensuite simplement avec eux. Ensuite, lorsqu’une plainte arrive, c’est leur parole contre celle du client.”

D’autres vols peuvent se faire également dans le dépôt. “Au début de la journée, nous recevons une liste de tous les colis que nous devons livrer. Nous indiquons quels colis nous emportons réellement avec nous et lesquels nous ne trouvons pas. Mais là aussi, les gens mentent. […] Bpost ne va pas non plus fouiller votre camionnette. Dans ce cas, le client reçoit une notification indiquant que son colis a été “perdu” en cours de route”, raconte encore un livreur.

Une problématique que Bpost tente de combattre en enrôlant des détectives qui doivent surveiller les livreurs de colis.