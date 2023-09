Parmi les quinze personnalités culinaires féminines du pays, voici les 5 cheffes sélectionnées pour le challenge final. Cocorico, trois francophones ont été retenues.

- Alice Pollet du restaurant Brut, Bruxelles

Alice Pollet de chez Brut à Bruxelles ©DR

- Elien Verhulst du restaurant Vlass, Middelkerke

Elien Verhulst de chez Vlass à Middelkerke ©DR

- Manon Schenk du restaurant La Table de Manon, Durbuy

Manon Schenk de la Table de Manon à Durbuy ©DR

- Marie Trignon du restaurant La Roseraie, Modave

Marie Trignon de la Roseraie à Modave ©DR

- Victor Avonds du restaurant Victor, Anvers

Victor Avonds de chez Victor à Anvers ©DR

Elles s’affronteront d’ici peu dans un challenge culinaire, au cours duquel elles seront évaluées par notre Lady Chef Head of Academy. Le résultat final et l’attribution du titre convoité Lady Chef of the Year 2023 seront dévoilés lors d’un événement exceptionnel le 23 octobre prochain.

Au-delà des professionnels et professionnelles, grande nouveauté de cette édition 2023 : le public, autrement dit les clientes et clients, pourra désigner le Lady Chef Public Prize 2023

Tous les renseignements : www.ladychef.be