"Il faut qu’on parle": la taxe de mise en circulation, "une machine à fric"

Le sujet des prix dans la grande distribution en Belgique a déclenché un échange musclé entre Vincent Schmidt et Xavier Dupret. "On ne constate pas en Belgique ce que l’on constate aujourd’hui en France et qui est rapporté par des patrons un effondrement de la consommation alimentaire. On ne le constate pas en Belgique. Le mécanisme d’indexation des salaires est un excellent mécanisme de protection du pouvoir d’achat", affirme l’économiste Xavier Dupret. "Il y a quand même des gens qui doivent se priver de produits, ça, c’est une réalité", lui répond le journaliste conso de la DH/Les Sports Vincent Schmidt. Les deux intervenants ont continué d’échanger leurs vues sur cette question des prix dans la grande distribution.

"Machine à fric"

Un peu plus loin dans l’émission, Julien Bal aborde le sujet de la taxe de mise en circulation des véhicules. Vincent Schmidt n’a pas manqué de donner son avis en expliquant sa situation personnelle: "Je vais citer un exemple très personnel, celui de mon épouse. Pour habiter à 15km d’un hôpital où elle travaille, il n’y a pas de transports en commun pour aller travailler à 6h30 ni le samedi, ni le dimanche et il n’y a pas de transport en commun pour rentrer le soir. Qu’est-ce qu’elle fait? Elle doit prendre dans son salaire pour payer cette taxe pour rentrer chez elle pour avoir été travaillé. Sinon qu’est-ce qu’elle fait?" Ce à quoi Xavier Dupret répond très calmement: "Je vais vous aider. En fait, elle n’a pas besoin d’une Tesla pour faire 15km". Cette phrase a relancé un vif échange entre les deux hommes avant que Vincent Schmidt ne lance: "C’est de nouveau une machine à fric, je suis désolé".

Toujours sur cette taxe de mise en circulation, l’avocat Dany Spreutels dénonce quant à lui une société dans laquelle les privations de liberté se multiplient: "Ce qui me frappe un peu, c’est que l’on vit de plus en plus, et ça, c’est une constante, dans une privation de libertés. Vous travaillez beaucoup, vous voulez éventuellement vous offrir quelque chose que votre courage au travail vous permet de vous offrir et on vous dit 'ah non, il n’est pas question que vous achetiez une voiture de ce type'. En réalité vous devez comprendre qu’il y a des intérêts de plus en plus importants en jeu' et on va de plus en plus vers une diminution des libertés. Maintenant on vous dit 'ah non, pas question d’acheter ce véhicule-là, il est trop lourd, achetez une petite voiture'".

L’émission est à redécouvrir en intégralité dans la vidéo en épinglé de l’article.