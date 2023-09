“On n’a jamais autant parlé du rôle de l’armée” : avec la guerre en Ukraine, de plus en plus de jeunes poussent les portes de la Défense

À lire aussi

Du SGRS à la composante Terre en passant par la nouvelle composante cyber de l’armée, tous les profils sont recherchés. En 2023 sur les 2.500 postes vacants, 386 sont destinés à la Composante Air, 1.503 à la Composante Terre, 154 à la Composante Médicale et 204 à la Marine.

guillement Il y a cet attrait pour la Défense qui apporte une autre dimension avec l'accès aux informations classifiées et les théâtres d'opérations dans le contexte géopolitique actuel"

En 2021, la ministre Ludivine Dedonder parlait d’une année record avec 8.250 postulants et 2.800 incorporations. Pour l’année 2022, la Défense a indiqué que 2.700 candidats militaires et plus de 300 civils avaient rejoint la Défense en 2022.

1000 candidatures de plus en 2023

“Et pour cette année, nous avons déjà de meilleurs chiffres que l’année dernière à la même époque, dévoile Ludivine Dedonder, ministre de la Défense. Jusqu’au début de ce mois de septembre, on a reçu 1000 candidatures de plus qu’en 2022 à la même période et on a donc jusqu’à la fin de l’année pour en recevoir encore plus. Au SGRS, même constat, nous cherchons des inspecteurs et nous avons reçu près de 1000 candidatures pour ces postes bien spécifiques, ce sont des chiffres très positifs et encourageants pour la suite”.

Chez nous, certains centres de recrutement ont vu leur activité nettement augmenter depuis le début du conflit en Ukraine, avec une hausse des prises de rendez-vous en plus par rapport aux années précédentes.

“Cela s’explique aussi par la grande diversité des jobs proposés par l’armée, précise-t-elle. Il y a par exemple beaucoup de demandes d’entreprises de service public en matière cyber, mais il y a quand même cet attrait pour la défense qui apporte encore une autre dimension avec l’accès aux informations classifiées et les théâtres d’opérations dans le contexte géopolitique qu’on connaît aujourd’hui”.

Une évolution encourageante pour l’armée qu’il faut toutefois nuancer en raison de l’attrition qu’il faudra prendre le temps de mesurer dans les mois à venir.

L''autre impact du conflit en Ukraine

“Je pense qu’on n’a jamais autant parlé de la Défense qu’aujourd’hui, souligne la ministre socialiste. Il y a la guerre en Ukraine, l’aide de notre armée mais aussi notre rôle dans le cadre de l’aide à la Nation lors de la crise sanitaire et lors des crises précédentes. On parle plus de notre utilité, on voit davantage ce que l’on fait et cela a sûrement un effet auprès de la jeunesse. On voit aussi que certaines promesses ont été tenues, le métier a été revalorisé avec une hausse historique des salaires accordée lors de cette législature. Nous avons de nouvelles capacités, de nouvelles technologies, etc. Dernièrement, j’ai visité le tout nouveau simulateur de l’A400M (un avion de transport militaire polyvalent) et c’est quelque chose d’extraordinaire, on a du nouveau matériel dans chaque composante de l’armée, cela donne de nombreuses perspectives”.

En parallèle, le plan caserne de la Défense va permettre l’ouverture d’un nouveau quartier militaire, construit sur l’ancien site de Carsid à Charleroi. Mais comme l’expliquaient nos confrères de La Libre ce lundi, ce dernier n’ouvrira toutefois pas ses portes pas avant 2030 (soit deux ou trois ans de retard).