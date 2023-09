Pourquoi la réforme fiscale automobile a pris tant de temps à arriver: "Elio Di Rupo a eu peur de se retrouver avec des gilets jaunes en Wallonie"

À lire aussi

Arrivé au budget en 2017, Jean-Luc Crucke avait réussi à mettre d’accord les partenaires du gouvernement pour procéder à l’audition de l’ensemble des acteurs du secteur afin de mettre sur pied une réforme qui serait “la plus équitable” possible. “C’est ce qu’on a fait en fin de législature de manière à préparer le gouvernement suivant”, se souvient l’ancien libéral.

La réforme s’est alors inscrite dans l’accord de gouvernement de Di Rupo III. “La lutte contre le réchauffement climatique est venue s’ajouter au projet”, poursuit le député wallon. Il a été décidé de transférer le dossier des mains de la fiscalité vers la mobilité. À partir de ce moment, le ministre Philippe Henry (Ecolo) s’est retrouvé chaque fois plus seul à porter le dossier.

Henry seul contre tous

En juillet 2022, Philippe Henry dépose son projet de décret qui est directement contesté. Victime de menaces, l’élu écologiste doit même être placé sous protection policière. Dans une Wallonie où de très nombreux trajets sont irréalisables en transports, le projet est perçu comme une attaque contre la voiture. Forcément, ça passe mal.

Cette contestation a été entendue au sein du gouvernement. Dans les rangs socialistes, on voyait mal comment faire accepter une réforme fiscale dans une période où le pouvoir d’achat et la crise économique était au cœur de l’actualité. Le ministre-président “Elio Di Rupo a eu peur de se retrouver avec des gilets jaunes”, nous glisse une source bien placée au sein de la tripartite wallonne. “C’est la raison pour laquelle le PS est resté au balcon et a multiplié les demandes de consultations pour freiner la réforme.” Côté MR, on n’acceptait pas non plus les taxes en l’état.

Après de nombreuses consultations (Conseil d’État, Inspection des finances), trois lectures au gouvernement et des centaines d’heures parlementaires, la nouvelle mouture qui revient au parlement de Wallonie mercredi ne concerne plus que la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation est éliminée.

”À côté de la plaque”

Jean-Luc Crucke, qui a depuis quitté l’exécutif pour passer dans le parlementaire, ne mâche pas ses mots quant au résultat. “Elle passe complètement à côté de la plaque. Le simple fait qu’elle n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2025 montre que le gouvernement ne s’est pas entendu. Les ministres ne veulent pas assumer les conséquences de la réforme au moment des élections. Ils laissent croire que Philippe Henry est le seul responsable en oubliant que c’est un texte du gouvernement.”

Selon le député Les Engagés, la partie du texte portant sur les leasings est “anticonstitutionnel”. “N’importe qui attaquera le texte devant les tribunaux aura gain de cause”.

”La taxation automobile, c’est une plume au chapeau du gouvernement wallon qu’il veut se mettre”, abonde Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au parlement de Wallonie. “Mais cette réforme ne va pas changer grand-chose. Le gouvernement voulait changer la taxe de circulation (TC) et la taxe de mise en circulation (TMC). Devant la colère des gens, il ne s’attaque finalement qu’à la TMC, mais les effets de la réforme n’auront lieu qu’en 2025. Cette décision ne sera pas sanctionnée par le vote électoral…”