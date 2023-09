”Il faut qu’on parle” : “Michael O’Leary est un clown qui va faire son spectacle dans un cirque”

Alors que les pilotes belges de Ryanair annonçaient une grève le 14 et 15 septembre prochain, Michael O’Leary, le patron de la compagnie en visite à Bruxelles, s’est fait entarter avec de la crème. Pour Didier Lebbe, le geste est mérité. “Je suis content que ça ait été fait. Mais je ne voudrais pas que ça cache le fond du dossier”, ajoute-t-il. Il qualifie ensuite Michael O’Leary de “clown”. “C’est vraiment un clown qui va faire son spectacle dans un cirque et qui reçoit une tarte à la crème dans la figure. Il n’y a rien d’étonnant. C’était normal qu’il se fasse entarter à un moment ou l’autre avec des pitreries pareilles”, déclare-t-il. Dans ce dossier, le syndicaliste regrette de ne pas recevoir plus de soutien de la part des politiques : “Dans ce dossier nous sommes tout seuls”.

Mais pour Kévin Karena, les grévistes prennent surtout les passagers en otage et encourage les syndicats a porté plainte. Il s’ensuit un échange musclé entre Didier Lebbe et Kévin Karena.

À lire aussi

L’émission se penche ensuite sur la limite parfois fine qui existe entre le monde des médias et le monde politique. Ainsi certains visages de la scène télévisuelle belge se font parfois approcher par des partis politiques en vue des prochaines élections. Les différents invités débatent sur les possibles conflits d’intérêts que peuvent induire ce genre de transferts entre journalisme et politique.