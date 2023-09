”Ils vont leur apprendre à faire des fellations” : Pourquoi des centaines de mamans en colère victimes de désinformation ont manifesté contre l’EVRAS

Les manifestants scandaient des slogans du type “Touchez pas à nos enfants”, “Droits de l’enfant bafoués”, “C’est la honte”, “Vous êtes dégoûtants”, “Instruction, pas de sexualité”. Sur leurs pancartes, on pouvait lire des messages du type “Non à Evras” ou encore “Contre la violation des droits des enfants”.

Les manifestants s’opposaient à l’introduction d’une animation de deux heures par an qui sera donnée aux élèves de 6e primaire et en 4e secondaire du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette formation portera sur la vie relationnelle, affective et sexuelle. Elle vise à aider les jeunes adolescents à adopter des comportements sexuels appropriés.

Quelques centaines de personnes manifestent à Bruxelles contre l'Evras ©dr

Mais dans les rangs des manifestants, on était persuadé que c’est tout le contraire qui se prépare. “Pour comprendre ce qu’il se passe, il faut aller voir les dépliants de l’EVRAS. Ces guides prônent une éducation sexuelle dès 4 ans, quand ils passent en 3e maternelle, pour la découverte de leur corps et de la masturbation”, nous a déclaré une maman qui s’est présentée comme liées aux Gilets jaunes.

”À partir de 9 ans, c’est l’échange de textos et de nudes. Pour ceux qui disent que c’est faux, allez voir plus loin que les textes de l’OMS qui viennent d’être modifiés. C’est inadmissible. Si un adulte veut te voir nu, préviens ta maman. Si un adulte veut voir ton sexe ou te montrer son sexe, c’est mal. Or, ici, on leur enseigne le contraire. On leur amène des boîtes à outils en maternelle avec des pénis et des vagins en caoutchouc”, a-t-elle ajouté. “Ma fille a 8 ans. Elle a été traumatisée.”

”Ce sont des pédophiles”, a-t-on entendu dans une discussion à côté. “Ils vont leur apprendre à faire des fellations.”

Ce genre de propos circulaient en masse depuis des jours dans les groupes WhatsApp des parents d’élèves bruxellois. Ils ont pu trouver confirmation de leurs craintes dans un communiqué envoyé par des représentants de la religion islamique exprimant mercredi un “total désaccord” avec l’arrivée des cours d’éducation sexuelle. Le communiqué était signé par la Diyanet de Belgique, la Fédération Islamique de Belgique, la Fédération des Mosquées Albanaises de Belgique, les Associations des Mosquées Africaines de Belgique, l’Union des Mosquées de Liège, la Communauté Islamique Bosniaque de Belgique et les Associations Culturelle Turque Islamique Ehli-Beyt.

Interrogée jeudi matin par la RTBF, la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) a répété que l’objectif de l’EVRAS était tout autre. “Nos intentions sont nobles. On ne va évidemment pas encourager une hypersexualisation chez les jeunes, on ne va pas susciter une orientation sexuelle ou une identité de genre, on ne va pas donner de cours de pratiques sexuelles. C’est inadmissible de faire peur aux parents sur ce sujet “.

Sur place, les opposants à l’EVRAS nous ont assuré ne pas être venus en réponse à un appel d’organisations officielles. “Nous sommes venus naturellement parce que nous sommes des parents inquiets”, affirment-ils.

C’est la circulation d’informations fausses sur WhatsApp qui a coordonné le mouvement depuis différents quartiers de Bruxelles jusqu’à la rue des Colonies, à côté du parlement de la FWB. Des tracts numérisés sur lesquels nous avons mis la main tournaient sur la messagerie de Meta et appelaient à se réunir à 13h au numéro 72 de la rue Royale. “Soyons présents en nombre, sauvons nos enfants”, peut-on lire sur ce document.

Ce visuel invitait les parents à manifester contre l'adoption du décret Evras. ©DR

Dans la foule, circulait une militante distribuant des flyers du groupe Démocratie Participative, un mouvement antivax qui était particulièrement actif durant la crise sanitaire. Derrière ce groupe, on trouve un certain Daniel De Wolf, adepte des théories complotistes de Qanon (deep state, great reset, réseaux pédophiles souterrains…). “L’école doit-elle enseigner l’éducation sexuelle dès la maternelle”, pouvait-on lire sur leur pamphlet.

Flyers des manifestations contre le programme EVRAS ©DR

À la lumière de ces informations, il apparaît clairement que ces mouvements de contestation ont été guidés par des organes de désinformation.