La pression des activités parascolaires: "Les parents se sentent coupables s'ils n'inscrivent pas leurs enfants au scoutisme, au sport et au solfège"

"Des parents sont dans l'excès parce qu'ils veulent absolument que leur enfant touche à tout. Ils les inscrivent au sport, à une activité intellectuelle ou culturelle comme le solfège, au scoutisme en oubliant qu'à force de surcharger leurs enfants, ils risquent de les surcharger", alerte Maurice Johnson-Kanyonga, expert en éducation, doctorant en psychologie et conférencier spécialisé dans le développement de l'enfant.

"Il faut leur proposer des activités et pas leur en imposer. On veut tellement les occuper qu'on en oublie que les enfants ont aussi besoin de s'ennuyer. Les moments creux permettent de prendre du recul, d'avoir du temps de réflexion et d'être créatif. De plus, une surcharge amène souvent des déceptions : les enfants en ont marre de courir partout et de ne jamais avoir le temps de se poser", poursuit-il.

L'expert ne souhaite pas pour autant jeter la pierre aux parents.

"Tout les parents veulent bien faire et il y a une vraie pression de la société qui est exploitée par les organismes qui proposent des activités Certains parents inscrivent leurs enfants à des activités pour avoir bonne conscience et c'est légitime. Ils pensent être de bons parents en offrant un maximum d'activités à leurs enfants. Mais il ne faut pas oublier que tout ces loisirs ont un coût qui vient s'ajouter aux frais scolaires et aux autres dépenses de la rentrée. Il ne faut pas non plus sous-estimer la culpabilité ressentie par les parents qui ne peuvent pas offrir ces activités à leurs enfants."

La problématique des activités parascolaires intéresse également les associations de parents. "Beaucoup de professionnels s’accordent pour dire que les activités extrascolaires sont riches, mais à condition qu’elles soient limitées et pensées en accord avec les rythmes de chaque enfant et avec sa personnalité", note l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique (UFAPEC).

Mais alors quel est le nombre idéal d'activités parascolaires que doit suivre un enfant? Comme toujours dans le domaine de l'éducation, il n’y a pas de règle absolue.

"Il s’agit plutôt de miser sur l’intérêt de l’enfant, de prendre en compte son âge et sa personnalité et de s’assurer que les activités extrascolaires n’interfèrent pas avec les autres sphères de sa vie et de sa famille, à savoir l’école, les devoirs, l’étude, la vie sociale, les temps en famille, les obligations du quotidien, le temps libre, etc. Le terme d’équilibre revient souvent chez les auteurs à ce sujet. Il ne faut pas perdre de vue que les activités extrascolaires doivent rester ludiques et vécues comme un plaisir pour l’enfant, au risque de perdre tous leurs effets positifs.", souligne l'UFAPEC.