Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, victime d’un entartage à Bruxelles

Le patron de Ryanair a été entarté ce jeudi. Une initiative qui viendrait de militants écologistes, en parallèle de tensions sociales fortes. Les pilotes ont d'ailleurs annoncé une grève mi-septembre. Le dirigeant tenait une conférence de presse à l'Hôtel Berlaymont et s'est dirigé vers la Commission européenne pour manifester symboliquement son mécontentement vis-à-vis des syndicats, ce qu'il a fait avec des restants de tarte sur le visage. "Well done", a-t-il commenté, après l'incident.