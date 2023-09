Les vétérinaires se suicident quatre fois plus que les autres: "La charge émotionnelle après une euthanasie est toujours énorme"

À lire aussi

Cet exemple est un indicateur des difficultés que cette profession, victime de bashing, vit au quotidien. Un groupe Facebook a même été créé pour se déchaîner sur eux. Selon une étude menée en France, le taux de suicide au sein du métier serait trois à quatre fois plus élevé que pour la population générale, et deux fois plus que pour les professionnels de la santé humaine. En Belgique, les témoignages confirment cette tendance. “Nous en connaissons tous plusieurs qui se sont donnés la mort et d’autres qui sont en dépression”, confirme le Dr Aurélie Legros, vétérinaire à Halle (Vetcorner). Interpellant : l’Union Professionnelle des Vétérinaires (UPV) vient de réaliser une étude : un quart des vétérinaires qui exerçaient depuis moins de cinq ans ont changé de métier…

Euthanasies émouvantes, hyperdisponibilité, bashing, réactions violentes des maîtres… La vétérinaire Aurélie Legros, de Vetcorner, témoigne. ©DR

Pourquoi ce blues ? “Nous sommes face à la mort tous les jours, que ce soit lors d’un décès ou d’une euthanasie”, poursuit Aurélie Legros. “Certes, nous la pratiquons dans le respect de la dignité et du bien-être de l’animal. Néanmoins, la charge émotionnelle est toujours énorme. Nous ne pouvons pas pleurer devant les gens mais nous ramenons cela à la maison.”

En outre, ce métier réclame une hyperdisponibilité. “Certaines situations considérées comme urgentes par les propriétaires ne le sont pas toujours mais il nous est toutefois très compliqué de refuser de voir l’animal en pleine nuit ou le week-end sans provoquer la frustration ou l’incompréhension de certains d’entre eux. Et nous gagnons horriblement moins que les dentistes ou les médecins, par exemple. Et cela avec des revenus incomparables avec ceux du corps médical.”

Les vétérinaires subissent souvent des critiques : “Il y a beaucoup d’affectif, de réactions épidermiques lorsque quelqu’un nous amène un animal. Aujourd’hui, fait partie de la famille. “Les agressions ne sont pas rares, non plus. “J’ai moi-même subi la violence alors que j’étais enceinte. Je devais opérer un chien en urgence. J’avais informé le propriétaire des risques liés à la chirurgie et je lui ai communiqué le coût de celle-ci. Il m’a plaqué contre le mur en m’accusant d’être une voleuse, de ne faire cela que pour l’argent, que j’en n’avais rien à faire, que je n’étais pas intervenue assez vite.”