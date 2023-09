Alors que Vincent Van Quickenborne, ministre fédéral de la justice, est secoué par une enquête ayant eu lieu après que des invités ont uriné sur un combi de police en rentrant de son 50e anniversaire, notre invitée a d’emblée évoqué la sérénité que droit retrouver la justice. “Il appartient aux ministres de s’expliquer sur les faits de manière très précise et transparente pour que la sérénité revienne au sein de la justice. Il y a des choses beaucoup plus importantes que cet épisode déluré dont on parle beaucoup. La criminalité à la gare du Midi, on en parle beaucoup à l’étranger et c’est beaucoup plus grave. Il faut se concentrer sur ces dossiers-là”.

Marie-Christine Marghem n’estime pas nécessaire de demander la démission du ministre de la justice après le fameux épisode du pipigate, comme le réclame l’opposition. “Par rapport aux faits, c’est exagéré. Son image n’est pas top. Il lui appartiendra d’avoir le discours et l’allure nécessaire, avec une pointe d’humour et d’humilité, pour que les choses rentrent dans l’ordre”, estime la ministre.

L’invitée de Café sans filtre, qui estime que le MR ne doit pas organiser d’élections interne avant les prochaines élections, a aussi évoqué la situation du nucléaire en Belgique et plus précisément de la sécurité d’approvisionnement d’électricité dans les prochaines années. “La prolongation des réacteurs Tihange 3 et 4, c’est un bon point mais c’est insuffisant. Nous manquerons d’électricité à l’horizon 2027 et 2030. Le Premier ministre et la ministre de l’énergie ont tort d’être rassurés. Soit ils se rendent compte et ils n’osent pas le dire parce qu’ils ne seront plus là. Soit ils ne s’en rendent pas compte et c’est encore plus grave. C’est pourquoi je vais demander la prolongation d’autres réacteurs nucléaires”, a-t-elle détaillé.