Séance lunaire au parlement : le ministre de la Justice explique n’avoir pas mimé l’acte d’uriner mais être fan d’Air Guitar

Ces propos d’apparence peu politiques ont été tenus dans un cadre on ne peut plus politique puisqu’ils ont été formulés au parlement. On les doit à Vincent Van Quickenborne (Open VLD) qui, après des semaines d’effervescence autour du pipigate, s’est retrouvé acculé à devoir s’excuser et expliquer qu’il n’avait pas cautionné l’attitude de ses invités ivres. Quelques d’entre eux s’étaient, en effet, amusé à uriner sur le fourgon de police stationné devant sa propre maison pour assurer sa protection contre les narcotrafiquants.

Le ministre s'est excusé

”Des personnes que j’ai invitées chez moi ont uriné contre un combi de la police à trois reprises. C’est dégoûtant”, a indiqué le ministre de la Justice devant une salle comble. “Je tiens donc à m’excuser explicitement auprès des personnes de la chambre de contrôle de la police qui regardent les images, qui surveillent ma famille. Je tiens aussi à m’excuser auprès des agents de police.”

Pour justifier ses dires, le libéral a présenté sur un écran géant des vidéos de lui passablement éméché. Il a expliqué ses gestes et ses mouvements de bassin, rejetant la lecture faite par une partie de l’opposition selon laquelle il aurait cautionné les mictions de ses proches dans l’espace public.

”Il s’agissait d’une fin de soirée arrosée. Comme les images le montrent, nous étions un peu pompettes. Personne ne voudrait partager ce genre d’images d’une soirée arrosée avec tout le pays. […] Je trouve ça surréaliste de devoir décrire chaque minute de cette soirée. Mais c’est ce qui m’est demandé, donc je le fais.”

Malaise au parlement

Ce malaise était partagé par les groupes de la majorité. “Le spectacle de ce genre de chose ne renforce pas la confiance des citoyens”, a déploré Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen). Ahmed Laaouej a d’abord regretté “la dégradation de l’image de l’État jusqu’à l’international”, rappelant sans le nommer que l’affaire avait été évoquée dans l’émission de Yann Barthès, Quotidien. Le chef de groupe PS a souligné le problème que cela posait en matière d’exemplarité, précisant qu’un “jeune d’un quartier populaire qui urinerait ainsi sur un combi de police passerait un très mauvais moment”.

La N-VA a décrit “un multirécidiviste d’agissements pénibles”. Le PTB a accusé le ministre d’avoir plusieurs fois changé de versions. “Vos versions changent également de ton. Au début, vous étiez choqué et ensuite, vous avez contre-attaqué en parlant d’un complot de syndicats. […] Vos petites excuses aujourd’hui arrivent beaucoup trop tard”, a vilipendé Sofie Merckx. Son collègue Nabili Boukili a regretté la “séquence gênante” que les députés venaient de vivre. L’Open VLD est venu au secours de Vincent Van Quickenborne. “Cessez de grossir les faits”, a lancé Katja Gabriëls.

Après cette séquence lunaire et inédite au parlement, l’affaire du pipigate devrait normalement s’évaporer.