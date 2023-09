Seul un chômeur wallon sur 30 se forme à un métier en pénurie: "Le taux d’emploi y est pourtant de 80 %, il est temps de revaloriser ces métiers"

Entre les sanctions envers les chômeurs qui refusent un job au bout de deux ans (Vooruit) jusqu’à l’exclusion des demandeurs d’emploi après deux refus (MR) en passant par la prime annuelle pour ceux qui, à l’inverse, ont accepté un métier en pénurie dont le salaire net est inférieur à 2 300 euros (salaire médian), les idées ne manquent pas.

Des membres du gouvernement wallon (Morreale et Di Rupo) espèrent même convaincre l’État de régulariser les sans-papiers et les demandeurs d’asile capables d’entrer dans les filières économiques concernées. En Wallonie, on compte des problèmes de main-d’œuvre dans une série de métiers : 158 sont “en tension” et 92 “en pénurie” (la construction, la logistique, la restauration, la boucherie, la comptabilité, etc).

Au Forem, 80 % des formations sont même directement liées à ces jobs en pénurie. L’année dernière, près de 7000 demandeurs d’emploi se sont formés à ces métiers sachant que l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi a formé au total 90 000 personnes en 2022. Quand on sait que la Wallonie compte encore 224 000 demandeurs d’emploi inoccupés, cela signifie que moins d’un wallon au chômage sur 30 se forme à un métier en pénurie.

guillement Tout le monde n’a pas vocation à être formé à ces métiers"

Un taux d’emploi de 77 % pour les métiers en pénurie

Une proportion régulièrement utilisée de façon abusive par les politiques et qui reste à relativiser. Premièrement, ce rapport ne prend pas en compte les personnes formées par l’enseignement et par les autres opérateurs. De plus, faire porter la responsabilité au seul Forem serait caricatural.

Ce sont les entreprises, l’enseignement, le politique et les opérateurs qui doivent être mobilisés ensemble pour améliorer la visibilité et l’attractivité des différents secteurs concernés. D’ailleurs, d’après de nombreux experts, forcer quelqu’un à exercer un métier pour lequel il n’a pas d’intérêt est un échec assuré à moyen terme.

“Tout le monde n’a pas vocation à être formé à ces métiers, souligne Thierry Ney, porte-parole du Forem. Les solutions pour lutter contre ces pénuries et encourager à la formation sont multifactorielles et impliquent plusieurs intervenants. Les opérateurs doivent faire connaître davantage les formations, faire plus de communication et les secteurs en question doivent donner une meilleure image de leurs métiers. Il y a un manque de notoriété et on voit un décalage entre l’image d’un job et la réalité, je pense notamment à la construction où les métiers et les conditions de travail ont fortement évolué. Il faut bien évidemment former plus de travailleurs mais il est également nécessaire de lever certains écueils sur l’image et redonner de l’attractivité à ces métiers”.

guillement Les employés n’ont pas une bonne vue sur les formations existantes"

Une dimension primordiale quand on connaît les retombées en matière d’emploi. “Suite à une formation proposée par le Forem, le taux d’emploi pour les métiers en pénurie est de 77 %, il atteint même 80 % dans le domaine du transport et de la logistique”, précise-t-il. Ce dernier pourrait même être plus élevé si on levait certains freins comme la mobilité pour les demandeurs d’emploi”. En effet, cet élément est un atout clé quand on sait que seulement 40 % des demandeurs d’emploi wallons disposent du permis de conduire. Se pose ensuite la question légitime des capacités financières permettant d’acquérir une voiture”.

Un travailleur belge sur trois déclare ne pas avoir besoin de formation

Et s’il reste jusqu’au 30 septembre avant la date limite d’information sur le droit à la formation de chaque travailleur dans les organisations de plus de 10 travailleurs, une étude réalisée par SD Worx auprès de 481 PME belges nous apprend qu’un travailleur belge sur trois (34 %) déclare ne pas avoir besoin de formation. Ce qui n’est pas une exception en Europe. En effet, près d’un travailleur belge sur trois (29 %) a besoin de 3 à 5 jours de formation par an et un quart (27 %) souhaite au moins six jours par an. La majorité (64 %) déclare apprendre sur le tas. D’après l’enquête, près de 71 % des PME de plus de 20 travailleurs disposent d’un plan de formation.

“On constate assez souvent que les employés n’ont pas une bonne vue sur les formations existantes, souligne Valérie Maes, Country Manager Belgique de la plateforme d’apprentissage en ligne GoodHabitz, qui ne se dit pas surprise par les résultats de l’étude. C’est pour cette raison qu’il faut créer une véritable stratégie à l’apprentissage en Belgique, cela passe par une meilleure communication et promotion autour des formations existantes. Les employeurs ont aussi une responsabilité, ils doivent attirer davantage l’attention des employés”.

En introduisant un plan de formation efficace, elle estime notamment que la valeur ajoutée du développement sur le lieu de travail atteindra les employés. “Aujourd’hui, il n’y a plus besoin d’un profil de travailleur bien spécifique, notamment pour un métier en pénurie, on recrute donc un candidat puis on le forme pour qu’il soit adapté au travail en question, observe-t-elle. On recrute puis on modèle, c’est une nouvelle évolution. D’ailleurs, on remarque aussi que les “softs skills” deviennent de plus en plus importants sur le marché du travail, notamment le sens du leadership, la notion de feedback, etc. Avec l’automatisation du travail et le développement de l’IA, les hards skills sont de moins en moins recherchées, ce sont donc les compétences humaines qui gagnent en importance”.