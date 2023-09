Apple se lance à la chasse aux parents qui tracent leurs enfants par Air Tag: "Ce n'est vraiment pas une bonne idée"

Mais il n’a pas fallu attendre longtemps pour que des parents détournent l’objet de son but initial et s’en servent pour localiser leurs enfants ou, plus les plus malintentionnés, leur ex ou une proie potentiel pour un vol ou un cambriolage.

Une pratique que dénonce l’association Child Focus qui y voit un faux ami pour la sécurité des enfants.

“Des parents glissent un air tag dans le cartable de leurs enfants pour se rassurer quand ils commencent à effectuer seuls, les trajets qui les séparent de l’école. À huit ans, passe encore mais après, ce n’est vraiment pas une bonne idée”, dénonce Stéphane Smets, porte-parole de Child Focus.

“Ça donne aux parents un faux sentiment de sécurité et de contrôle et si l’enfant perd son cartable, enlève l’air tag ou se fait voler ses affaires, ça peut créer des effets de panique chez les parents. De plus, ça n’évite pas les dangers liés à l’eau ou à la circulation par exemple. C’est très trompeur.”, argumente-t-il.

Un sentiment que partage Maurice Johnson-Kanyonga, psychologue spécialiste de l’enfant et des adolescents. “Je pense que ce n’est vraiment pas une bonne idée. ça donne aux enfants le sentiment d’être traqués. Ce n’est pas bon pour leur estime d’eux-mêmes ni pour leur autonomie”, estime-t-il.

Face à ces abus, le géant Apple a d’ailleurs pris des mesures. Depuis quelques mois, les AirTags émettent un son particulier dès qu’ils s’éloignent de l’iPhone auquel ils sont liés. Par ailleurs, si un AirTag non configuré sur le téléphone d’un utilisateur est détecté à proximité de celui-ci, il reçoit un message d’alerte sur son téléphone et peut désactiver le traceur manuellement.