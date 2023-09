Commissariat dans la gare, plus de caméras, des toilettes d’urgence… le Premier ministre a présenté son plan pour Midi

À lire aussi

Ce projet de revitalisation et d’assainissement de la gare internationale bruxelloise était réclamé par les autorités locales, régionales et par la SNCB. Il a été présenté jeudi, au cours d’une conférence de presse commune par le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), en présence des bourgmestres de la zone de police de Bruxelles-midi, Fabrice Cumps (Anderlecht -PS) et Jean Spinette (Saint-Gilles – PS).

Outre l’installation d’un commissariat de police dans ou à proximité de la gare du Midi, il est prévu d’augmenter le nombre de patrouilles autour de la zone et de renforcer la surveillance vidéo supplémentaire ainsi que les contrôles d’accès aux quais.

Pour combattre cette image de gare la moins accueillante d’Europe, il est prévu de nettoyer régulièrement les abords de la gare. Pour améliorer la propreté ambiante, des toilettes d’urgence destinées aux sans-abri seront installées. Une permanence sociale va être mise sur pied au sein même de la gare pour venir en aide aux sans-abri. Les associations de maraude se coordonneront en matière d’hébergement, de prise en charge sanitaire et médicale des sans-abri et toxicomanes.

La SNCB compte également améliorer l’éclairage de la gare du Midi. “C’est essentiel pour moi de faire de la gare du midi un lieu plus accueillant” , a déclaré Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité. “C’est la porte d’entrée en Belgique de nombreux voyageurs étrangers, mais aussi de nombreux navetteurs belges qui la fréquentent tous les jours”.