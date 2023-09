En immersion dans le quartier de la gare du Nord à Bruxelles, où la tension est vive: "Des bagarres à coups de tesson jusque dans mon commerce"

À peine sortis de la gare du Nord, côté rue d’Aerschot, un spectacle de désolation s’offre à nous. Entre les vitrines brisées, des sans-abri affalés sur les trottoirs, des trafiquants de drogue aux coins des rues, des mendiants titubant et des bonbonnes de gaz hilarant qui jonchent le sol, le panel des différentes problématiques ressenties dans ce quartier sensible saute directement aux yeux. Malheureusement, jusqu’ici, rien de neuf depuis des années. Si ce n’est la récente décision de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V) d’interdire l’asile aux hommes seuls qui contribue à augmenter davantage la pression dans cette zone engloutie sous les chantiers.