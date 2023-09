”Il faut qu’on parle” : éducation sexuelle à l’école, les parents sont-ils assez informés ?

Ce vendredi 8 septembre, Julien Bal recevait différents invités autour du plateau de l’émission “Il faut qu’on parle” de LN24. Parmi ceux-ci Antonin Marsac, journaliste et coordinateur de La Libre Eco, Bernard Clerfayt, ministre bruxellois du Bien-être animal, Justine Hervouet, sexologue et ancienne animatrice EVRAS et Luana Pagano, éducatrice et responsable du Love Shop “Désir&Moi”.