La canicule se poursuit et devient officielle : une première historique au mois de septembre

Après avoir enregistré plus de 25 degrés lundi, 30,1 degrés mardi et mercredi et 31,2 ce jeudi, on savait que la vague de chaleur officielle ne serait plus qu’une formalité, avec une nouvelle journée chaude au menu de ce vendredi. À 11h, le mercure a atteint 25 degrés à Uccle – station de référence de l’IRM – faisant de ce coup de chaud un événement historique. En effet, c’est la première vague de chaleur officielle enregistrée chez nous au mois de septembre depuis le début des relevés. Pour rappel, il faut compter au mois trois jours à 30 degrés ou plus dans une séquence de minimum cinq jours consécutifs à 25 degrés ou plus.