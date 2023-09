La côte belge s’apprête à être prise d’assaut ce weekend : “Gare aux zones de baignade non surveillées !”

À lire aussi

Mais c’est surtout sur les routes que la situation s’annonce périlleuse. En effet, la E40 entre Sint-Denijs-Westrem et Aalter sera fermée dans les deux sens de samedi soir, à 20 h, jusqu’à dimanche matin (9h30). Cette nuit-là, l’Agence des routes et de la circulation démolira le pont de la Kloosterstraat qui enjambe la E40 à Drongen. Le trafic longue distance est détourné.

La mer, même calme en apparence, peut s’avérer impitoyable

Du côté des sauveteurs, un appel à la prudence est lancé. Ils rappellent qu’il est strictement interdit de se baigner dans les zones non surveillées pour éviter les drames connus par le passé. La mer, même calme en apparence, peut s’avérer impitoyable. Ainsi, le mois dernier, un jeune bruxellois de 20 ans est décédé après s’être retrouvé en difficulté à Ostende.

580 enfants égarés sur les plages cet été

Il est également demandé aux parents de garder un œil en permanence sur leurs enfants. Durant les deux mois d’été, 580 enfants ont été perdus sur les plages (225 en juillet et 355 en août). C’est le chiffre le plus bas depuis 2011 en raison des mauvaises conditions météorologiques. À titre d’exemple, 1150 enfants se sont égarés en 2022, 849 en 2021 et 1079 en 2020.

La police sera présente en nombre pour éviter tout débordement. “Les weekend où il fait chaud, nous recevons beaucoup de gens, ce qui entraîne des interventions très diverses, allant de l’ivresse publique, du vol aux bagarres”, explique Timmy Van Assche, porte-parole de la police d’Ostende. “Notre plan été commence mi-juin et se termine mi-septembre. En moyenne la police intervient toutes les 8 minutes. L’été dernier, la police d’Ostende a reçu pas moins de 10.950 signalements en juillet et août, qui ont donné lieu à 7.958 interventions. C’était environ un millier de plus qu’à l’été 2021. ”

Sur les autres plages, comme la saison estivale est terminée, certains postes de secours ne sont plus ouverts. "Jusqu'au 17 septembre, seul un poste est ouvert dans chaque commune côtière, mais les 83 postes ne sont pas tous occupés comme pendant l'été", a précisé An Beun, responsable de l'intercommunale de sauvetage côtier de Flandre-occidentale (IKWV).