Réforme fiscale auto : le paradoxe des ministres wallons qui prônent l'usage de petites voitures mais qui roulent eux-mêmes avec de gros véhicules

L’objectif poursuivi par le gouvernement est clair : “inciter l’achat de véhicules neufs ou d’occasion moins lourds, moins puissants et émettant moins de Co2.”

Bref, le gouvernement veut favoriser les petites citadines vertes plutôt que les grosses sportives ultrapolluantes. Avec une position relativement schizophrénique de l’exécutif wallon, l’ensemble de ses membres disposant de voitures de fonction puissantes et lourdes : une Kia Niro pour Céline Tellier ; une Volvo V90 pour Christophe Collignon ; une DS 9 pour Adrien Dolimont ; une Skoda Enyaq pour Philippe Henry ; une BMW Série 3 pour Valérie De Bue ; une Mercedes E300 pour Willy Borsus, une Volvo V60 pour Christie Morreale et une BMW X1 pour Elio Di Rupo.

Toutes des voitures qui crachent entre 135 et 250 kw, et pèsent entre 2 tonnes et 2,8 tonnes. Et qui peuvent donc avoir un impact négatif sur l’infrastructure et la sécurité routière.

“Faites ce que je dis, pas ce que je fais”, pourrait-on en déduire ? Par le passé, le ministre Henry, qui avait auparavant une Tesla X, s’était justifié en expliquant que ces voitures étaient leur outil de travail. “Ces voitures sont le prolongement de leur bureau, nous confirment plusieurs attachés ministériels. Les ministres travaillent énormément dans leur voiture. Quand ils restent 5 heures dans leur voiture sur une journée, ce n’est pas du temps perdu. Ils transportent beaucoup de caisses remplies de classeurs, de documents à lire et signer, ont leur ordinateur. Ils ont besoin d’un certain confort et d’espace. C’est aussi pour cela que beaucoup sont des breaks.”

Les ministres sont d’ailleurs rarement seuls dans leur voiture, nous dit-on. Ils sont souvent accompagnés de leurs collaborateurs. “Et doivent avoir une certaine liberté de mouvement qu’une Twingo ne permet pas”, sourit-on.

Lors du renouvellement des flottes – à charge de chaque ministre -, on nous promet à l’avenir de davantage prendre en compte le poids et la puissance des véhicules pour davantage “montrer l’exemple”.