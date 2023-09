Un juge pour décider une garde alternée pour l’animal de compagnie en cas de divorce afin de “garantir son bien-être”

Lors d’une séparation, se pose toujours la question de qui prendra en charge l’animal du couple. S’il n’y a pas d’accord, le juge pourra se baser sur l’intérêt de l’animal pour en confier la garde. Alternée ou exclusive. Sans en être toutefois obligé : il pourra toujours, selon les cas, privilégier l’intérêt des enfants qui, en Belgique, reste suprême en cas de divorce. “L’application du droit de propriété est particulièrement difficile à admettre lorsqu’un lien d’affection s’est noué entre l’animal et le conjoint qui n’en est pas le propriétaire. Une garde alternée pourrait donc être décidée”, donne-t-on pour exemple au cabinet du ministre.

“Il y a de fait, une vraie problématique”, témoigne l’avocate bruxelloise, Nadia Bouria, experte notamment en Droit de la famille. “J’ai par exemple eu un dossier très houleux où l’homme faisait du chantage financier à son ex, en menaçant notamment de lui faire des ennuis avec la pension alimentaire, et du chantage affectif avec des arguments tels que s’il n’avait pas la garde du chien, les enfants en pleureraient. La dame a finalement abandonné, par dépit, l’idée de mettre ça dans les mains d’un juge. Elle avait déjà suffisamment de soucis avec la garde des enfants.”

nadia bouria avocate

Les cas de figure ne vont pas nécessairement jusque-là, “mais il est vrai que, souvent, les disputes se cristallisent aussi, et rapidement, autour de l’animal. Tout de même pas autant qu’autour des enfants mais l’animal est considéré comme un membre de la famille. Au final, il intègre la liste des concessions mutuelles”, poursuit l’avocate.

Quel est l’état d’attachement des enfants ? Des membres du couple ? S’il y a garde alternée, le chien doit-il suivre les enfants et déménager une semaine sur deux, au risque d’être déstabilisé ? Qui des deux divorcés aura un jardin ? Le temps de s’en occuper ? Qui s’en occupait le plus jusque-là ? L’un des deux était-il habitué à promener le chien nouant ainsi des liens affectifs ?

Beaucoup de couples se posent ces questions avant d’arriver à un accord mais quid si la question devait se régler au tribunal ?

“Cette proposition est plutôt chouette en matière de Bien-être animal mais si les gens apprennent que la question peut se trancher au tribunal, cela peut donner un prétexte pour enquiquiner son ex”, nuance Nadia Bouria. “Les juges risquent d’être encore plus surchargés. Et il leur sera très complexe de trancher. Quels critères vont-ils privilégier ? Quid de la charge de la preuve ? Un divorcé peut affirmer qu’un chien lui était plus attaché mais comment le prouver ? Un chien, ça ne parle pas.”

Cette disposition bruxelloise doit encore être soumise au Conseil d’État. Qui établira si une Région peut instaurer une telle mécanique ou si, seul le Fédéral peut intervenir via une modification du Code civil.

Cette introduction dans le Code du Bien-être animal n’est, à ce stade, pas à l’ordre du jour en Régions wallonne et flamande…