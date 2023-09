Le webdocumentaire de Virginie Nguyen Hoang, intitulé “La vie, sous le feu de la guerre”, relate ses rencontres avec des familles ukrainiennes en quête de la “vie normale” qui leur a été arrachée. Abordant le quotidien fracturé des Ukrainiens comme celui des soldats ukrainiens et des résistants, la photoreporter a offert au public un travail intime, comme le souligne le président du jury.

De Kharkiv à Trostianets, de Sloviansk à Mykolaïv et Velyka Oleksandrivka, des familles ukrainiennes, exténuées par une année de guerre, n’ont qu’un objectif : retrouver la “vie normale” qui leur a été arrachée. Pendant ce temps, sur le front de Kherson, des soldats volontaires se battent pour libérer leur pays et protéger les civils des agressions russes. Ce webdocumentaire vous emmène à la rencontre de ces Ukrainiens qui tentent de survivre depuis un an. “On a vu énormément de sujets sur la question ukrainienne, mais là, c’est vraiment une tentative d’essayer d’aller raconter ce qu’est un pays en guerre pour les civils. C’est une espèce de vie avec des microsolidarités, des vies d’enfants qui se jouent dans une normalité qui n’est plus normale”, peut-on lire sur Radio France internationale (RFI), média associé au festival.

”Quand je fais un reportage en zone de conflit, c’est très souvent sur la longueur, explique quant à elle la lauréate. J’aime raconter le quotidien de familles qui vivent ces conflits et comment ils arrivent à essayer d’avoir une vie normale”

Elle a donc vu une opportunité de couvrir le conflit ukrainien à travers ces récits de vie aux destins éclatés “à différents endroits du pays”. La difficulté, pour la photojournaliste, a été de faire face à la douleur de ses interlocuteurs : “Oui, je raconte leur histoire, mais il y a un côté où ce n’est pas assez, déplore-t-elle. Il faudrait plus les aider.”

Virginie Nguyen Hoang a ainsi remporté, en plus du prix, une somme de 8 000 euros qu’elle compte investir dans un prochain reportage en Ukraine.