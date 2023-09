Abris d’urgence, matériel médical, soutien humain : comment la Défense va venir en aide aux sinistrés suite au puissant séisme survenu au Maroc

Au moins 820 personnes ont trouvé la mort et 672 ont été blessées, dont 205 grièvement, dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, d’après un bilan officiel encore provisoire.