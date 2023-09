Eric Sax, échevin ucclois en vacances à Marrakech, raconte la panique suite au séisme: “Tout tremblait dans la chambre, on ne voyait plus rien”

À lire aussi

Un mouvement de panique a suivi. “J’ai vite pris mes papiers d’identité qui étaient à côté de moi et on a quitté la chambre qui est située au premier étage. Nous avons pris les escaliers. Tout tremblait, de la chambre au rez-de-chaussée. Des cris dans tous les sens, de la poussière partout. On ne voyait rien du tout. Tout le monde s’est retrouvé dans la cour située au milieu de l’hôtel où se trouve la piscine de peur qu’il y ait une réplique. Nous avons passé la nuit sur des matelas avec des essuies”, détaille-t-il, encore sous le choc.

La principale angoisse : le fait de ne pas pouvoir prévenir leurs proches. “Nos enfants sont en Italie et en Espagne. Il y a eu une panne de communication jusque 3h du matin, les réseaux étaient saturés. Une mosquée située proche de notre hôtel s’est effondrée, on entend en permanence le bruit des ambulances. Des façades entières se sont écroulées, des toits. Le soir, les ruelles de la vieille ville sont pleines à craquer et il n’y a pas d’échappatoire. On l’a échappé belle”, conclut-il.