Le PTB demande une TVA à 0% sur l'alimentation

"Près de 15% d'augmentation en un an... C'est pas possible de payer de plus en plus cher pour les fruits, des pâtes, du riz, ou des légumes", a justifié Raoul Hedebouw, lors de la nouvelle édition de ManiFiesta. Ce rassemblement politique et festif du parti d'extrême gauche est organisé samedi et dimanche sur le site de l'hippodrome 'Wellington' à Ostende.