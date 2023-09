Pipigate, tartes à la crème… la Belgique est-elle la risée de l'Europe? "Les Français ne ratent jamais une occasion de faire des blagues sur nous"

L’actualité politique et économique belge des dernières semaines a été riche en faits spectaculaires. Certains faits, comme le pipigate et l’entartage d’O’Leary, ont traversé les frontières et fait les choux gras des observateurs médiatiques. La Belgique est-elle devenue la risée de l’Europe ?

"De l'ordre de la dérision"

”Le pipigate a été traité en France, mais c'est de l’ordre de la dérision”, analyse le Belge adoré des Français, François Gemenne. L’expert climat et politologue vient de faire l’actualité pour avoir donné une interview où, par accident, il a dévoilé être en slip. “La Belgique est parfois citée pour des affaires sérieuses, comme récemment les problèmes de sexisme qui ont poussé des élus à quitter la vie politique. Mais de manière générale, les Français ne savent pas grand-chose de la politique belge.”

Ce qui a beaucoup joué sur l’image internationale et la crédibilité de la Belgique à l’étranger, ce sont ces périodes d’absence de gouvernement. La dernière s'est étirée entre décembre 2018 et octobre 2020, période durant laquelle la Belgique a été gérée par des exécutifs en affaires courantes. “Les Français sont convaincus que la Belgique est restée sans gouvernement pendant deux ans”, poursuit François Gemenne. “Lorsqu’on évoque un dirigeant belge, c’est toujours cet épisode qui revient.”

Comme s’il était normal que les Belges fassent des trucs bizarres.”

”Les Français ne ratent jamais une occasion de faire une petite blague sur notre vie politique”, témoigne Assita Kanko, eurodéputée N-VA. “Dans le milieu parlementaire européen, on admire l’aspect diplomatique de la Belgique et cette capacité à accueillir toutes ces institutions étrangères. Par contre, ils aiment bien nous taquiner sur l’éclatement des compétences.”

En tant que membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Assita Kanko planche sur des dossiers lourds, tels que la prostitution. Lors d’une discussion sur ce thème et les autorités à solliciter, on lui a ainsi envoyé : “Tu as peur de ne pas savoir à qui t'adresser ?”. Ou encore : “Cela vous sert à quoi d’avoir un gouvernement en Belgique ?”.

De passage à Bagdad pour un voyage diplomatique, alors que le pays s’apprêtait à former un nouveau gouvernement, la députée a rencontré le Premier ministre irakien. Commentaire de ce dernier : “Nous n’avons pas l’intention de faire comme vous, les Belges”. La Belgique détient en effet le record du monde des pays ayant passé la plus longue période sans gouvernement officiel.

Pour l’heure, le pipigate n’a pas encore fort résonné dans la bulle politique européenne. “C’est plutôt au niveau médiatique que cela a eu de l’impact”, poursuit Assita Kanko, qui écrit également dans le journal néerlandais De Telegraaf. “Mes collègues m’ont envoyé des messages qui n’étaient ni bienveillants, ni méchants. C’est ça le pire. C’est comme s’ils n’étaient pas surpris qu’une telle scène se produise. Comme s’il était normal que les Belges fassent des trucs bizarres.”

"Ils se moquent gentiment”

”Les Français trouvent l’affaire du pipigate surréaliste et donc ils se moquent gentiment”, explique l’humoriste belge Alex Vizorek, qui officie en France depuis plusieurs années. “Ils ne mesurent pas l’implication politique. Ils se limitent à la drôlerie du nom “pipigate”, aux excuses dingues (air guitare) et au fait qu’eux sont toujours à fond sur des débats pénibles (abaya…)”, nous répond-il par message depuis son train.

”Il y a des affaires sérieuses et moins sérieuses”, souligne un haut diplomate européen qui a préféré garder l’anonymat. “La vidéo où l’on voyait danser l’ex-Première ministre finlandaise, Sanna Marin, a fait le tour du monde. On en parlait dans les couloirs des institutions européennes. Mais le pipigate ne devrait pas être une affaire abordée lors des réunions. Les députés et les élus mettent ça sur le compte des péripéties, grandes ou petites, qui émaillent la vie politique de tous les pays.”

Selon notre fin connaisseur des affaires européennes, le pipigate sera surtout compliqué pour la première personne concernée, à savoir Vincent Van Quickenborne. “La prochaine qu’il participera à un conseil des ministres européens, cela pourrait être embarrassant pour lui. Mais je ne pense pas que des collègues en parleront. Dans chaque pays il y a des histoires. Les ministres ont la prudence de ne pas trop se charrier sur leurs problèmes car cela pourrait leur arriver également.”