Jérôme Colin aborde la question de la santé mentale des jeunes: "Quand je lis que des enfants pensent au suicide, je ne peux pas vivre avec ça"

”Parce que j’ai des grands enfants et que j’ai vu leur souffrance pendant le covid et que j’ai vu leurs amis et leurs amies qui étaient dans des souffrances impressionnantes. Et puis parce que j’ai lu des tonnes de statistiques dont certaines étaient plus qu’inquiétantes. Un enfant sur trois en Fédération Wallonie-Bruxelles déclare souffrir de troubles anxieux. Un enfant sur dix avoue avoir déjà pensé au suicide. Un enfant sur dix… Alors je m’imagine une classe avec 30 élèves et je me dis que dans les 30, il y en a trois qui ont déjà pensé à mourir et ça me glace le sang. Et puis, à la sortie du covid, je lis que les tentatives de suicide chez les jeunes filles ont augmenté de 50 %. Je ne peux pas vivre avec ces chiffres, il faut que j’essaye de comprendre et donc je commence à creuser le sujet. J’avais pour projet d’écrire une histoire d’amour entre ados et très vite j’ai compris que je devais la mettre là : dans un centre de soins.”

Pour écrire ce roman, vous ne vous êtes pas contenté d’imaginer ce centre de soins. Vous y êtes allé. C’était indispensable pour vous, d’aller à la rencontre de ces jeunes ?

“Quand j’ai commencé à travailler sur le livre, à créer des personnages à écrire, je me suis aperçu que ça manquait de vérité. Cela ne sonnait pas juste. Un jour j’ai appelé un psychiatre, je lui ai parlé de mon projet et il m’a dit : 'Venez !' et j’y suis allé. Pendant trois mois, je suis allé voir les jeunes tous les après-midis. ”

Quel a été l’impact de ces visites sur votre livre ?

”L’histoire n’a pas fondamentalement changé parce qu’elle était déjà là. Mais pour le reste, ça a tout changé parce que tout a pris vie. Et surtout, j’étais sûr de ne pas raconter des conneries parce que c’est un sujet trop important pour raconter des conneries. Je voulais être sûr de ne pas écrire de conneries aussi bien sur les soignants que sur les patients. Je voulais savoir à quoi ressemble un hôpital, un couloir, s’il y a une cuisine, une salle télé, si les patients chantent ou ne chantent pas, combien il y a de filles, combien il y a de garçons, comment ils s’habillent…”

Au début du roman, le personnage principal dit qu’il a peur de mourir puceau. C’est quelque chose qui revient plusieurs fois dans votre livre. Pourquoi ?

“Il est isolé des autres. Il n’a pas de copains. Je ne lui ai pas donné d’amis parce que je voulais que ce soit un garçon isolé. La relation avec la fille, c’était parce que je crois que dans la vie, on a des besoins et des désirs et que souvent, les uns cachent les autres. Je voulais qu’il pense qu’il veut arrêter d’être puceau mais la vérité, c’est qu’il veut être aimé. Il dit cette expression que j’ai du mal à dire : il veut 'rentrer dans une fille'. Elle est moche hein cette expression. Mais en même temps, c’est ce que tu peux penser à 15 ans. C’était pour sourire de ce genre d’expression qui est tolérable dans la tête d’un enfant de 15 ans mais ne l’est plus du tout par après. Mais c’est aussi un livre sur les jeunes filles. J’étais obligé parce que quand je suis rentré dans le centre, la première chose qui m’a étonné, c’était l’extrême majorité de filles”

Qu’est-ce qui vous a été donné comme explication sur cette prédominance des filles dans les institutions psychiatriques ?

“Je ne suis pas psychiatre évidemment mais j’ai posé les questions et deux arguments qui sont revenus souvent, c’est que culturellement, les jeunes filles sont plus capables de demander de l’aide parce qu’elles sont moins formatées à être fortes. Il y a une espèce d’autorisation sociale à appeler à l’aide. Quel courage il faut pour appeler à l’aide. Un autre élément intéressant, c’est que si quelqu’un ne comprend pas le concept de domination masculine, il le comprendra en entrant dans une institution comme celle-là. ”

Dans l’attitude des membres de l’institution ?

”Dans les raisons pour lesquelles les enfants sont là. Le concept de domination masculine est très palpable : vous comprenez ce qu’est le patriarcat. On voit la main de l’homme.”

Les descriptions que vous faites des soignants ne sont pas toujours tendres. On comprend très vite que le personnage principal déteste les psy.

“Il est en guerre contre tout le monde. À partir du moment où il est en guerre contre tout le monde, il ne peut pas imaginer un seul moment que quelqu’un puisse lui venir en aide. Tout bascule lors de sa description avec le psy quand on arrête de lui parler comme à un abruti mais comme à un adulte et ça je pense que ça l’émeut beaucoup. La première fois qu’on nous considère comme un adulte et où on se dit tient on ne nous parle plus comme à un enfant, c’est un moment très émouvant. ”

Une autre chose qui revient souvent dans votre roman, c’est la dénonciation du modèle social dominant : l’obligation d’avoir une maison, un chien, des bébés…

“La maison, les bébés, le chien… Pourquoi ce serait obligatoire ? Pourquoi faudrait-il grandir à tout prix ? En tant que père, j’ai une aversion pour l’institution scolaire. J’ai quand même dit à mes enfants : 'Madame l’institutrice a raison, vous devez l’écouter', et j’ai poussé mes enfants à rentrer dans la norme parce que je me suis dit que ce serait plus facile pour eux même si au fond de moi, j’avais envie de leur dire le contraire. ”

Les conséquences sont terribles en cas de non adaptation aux attentes de l’école…

“Oui bien sûr et c’est horrible parce que la vérité, c’est que tu as juste envie que tes enfants soient eux-mêmes, qu’ils découvrent qui ils sont et qu’ils comprennent qu’ils ont le droit d’être exactement qui ils veulent. C’est pour ça qu’à la fin du livre, il y a cette citation d’Oscar Wilde qui dit 'soyez vous-même tous les autres sont déjà pris' : c’est une phrase formidable anticonformiste, anti-normalité et je trouve ça formidable. ”

L’école a quand même évolué en quelques décennies. On ne peut plus dire que l’enseignement est aussi strict et rigide qu’il y a soixante ans.

”Oui mais le monde de la tech évolue plus vite. L’école aura beau évoluer, elle sera toujours à la ramasse. C’est la chose qui m’inquiète le plus aujourd’hui : le décalage entre le monde et l’école. Comment voulez-vous que l’école suive le rythme ? C’est un paquebot trop lourd à faire bouger. Quand on voit que le Pacte d’excellence se passe sur dix ans, c’est mort. Le monde dans dix ans, personne ne sait à quoi il ressemblera. Quand on voit les fantasmes sur l’intelligence artificielle, la promesse du multiverse, les différents usages de l’intelligence artificielle que nous ne pouvons même pas encore deviner aujourd’hui… Qui peut savoir ce qu’il faut apprendre à nos enfants ? Personne. Ce n’est juste pas faisable.”

Il y a quand même des connaissances et des compétences de base à acquérir. Ce n’est pas ça, le rôle de l’école ?

”Les élèves ont encore des cours où ils sont punis s’ils écrivent avec des fautes d’orthographe. Moi j’adore l’orthographe, j’écris pratiquement sans faute mais mes enfants n’ont pas cette chance-là et ils en ont souffert. Mais qu’est-ce qu’on en a à faire franchement ? Tout le temps passé à leur apprendre à écrire sans faute, passons-le plutôt à leur apprendre à décrypter une image parce que très sérieusement, ils voient plus d’images que de mots maintenant. Dans la presse, dans la rue, ils sont assaillis d’images et on continue quand même d’essayer à leur faire écrire sans faute. Mais apprends-leur à lire des images, c’est urgent. On n’est plus dans la civilisation du mot. On est dans la civilisation de l’image. Moi j’ai très envie que mes enfants, quand ils voient une image, ils aient le réflexe de se demander qui l’a postée et pourquoi. J’ai envie qu’on leur apprenne à faire ça plutôt qu’écrire un mot un peu compliqué sans faute.”

Vous trouvez que l’école est trop conservatrice ?

“Maintenant que le monde va si vite, on doit redéfinir les apprentissages à part évidemment lire, écrire, compter, découvrir les autres. C’est ce que je défends dans le livre : il faut être avec les autres et pas dans un esprit de compétition. Les enfants auront bien le temps d’être adultes et d’être convoqués pour se faire engueuler plus tard. Mais pas enfants. Enfant, si on apprenait correctement ce que c’est de vivre avec les autres, ce serait déjà super. Or la première chose que l’école a faite après le covid, c’est organiser des interros. Les psychiatres que j’ai interviewés me disaient qu’ils n’en revenaient pas. ”

Votre regard sur les psy a-t-il évolué depuis votre passage dans l’institution ?

”C’est très paradoxal. Il y a une partie de moi qui pense qu’il ne faut pas trop penser à soi-même, sinon on trouve des choses qui ne vont pas et qu’à se replier sur soi, on cultive quelque chose du mal-être. D’un autre côté, ce sont très souvent des personnes fantastiques. Je ne sais pas quoi penser.”

"J’ai croisé dans ma carrière des sales types à qui on avait donné un képi"

Jérôme Colin a passé plusieurs jours par semaine pendant quatre mois dans une institution qui accompagne les ados en difficulté. ©Allary Editions -Ganaelle Glume

Il y a une phrase qui m’a interpellée. Vous écrivez : 'Je continue de haïr ceux pour qui l’autorité est une forme de jouissance'.

”Oui c’est vrai. Je les hais profondément. L’idée de hiérarchie me déplaît. Je suis toujours très suspicieux quand je vois quelqu’un qui veut gravir les échelons en entreprise. Il y a quelque chose d’antinaturel à vouloir être chef et à dire 'moi je suis capable d’occuper des hautes fonctions, j’y vois plus clair donc c’est normal'. J’ai croisé dans ma carrière professionnelle des sales types à qui on avait donné un képi et je les ai vus en abuser cruellement et en jouir. J’ai une haine pour eux qui est intarissable. Ils m’ont gâché la vie à certains moments.”

Avez-vous retiré des pistes de solutions de vos moments passés dans le centre de soins pour adolescents ?

”Non parce que je ne suis pas un homme politique donc je n’ai pas à trouver de solutions. Je pense que mon rôle de journaliste et de scribouillard qui fait des livres est de mettre un sujet sur la table parce que je pense qu’il est urgent qu’on en parle. Or la santé mentale des jeunes, il est urgentissime qu’on en parle et je m’étonne vraiment de ne pas entendre parler de la mise en place d’assises de la santé mentale des ados quand moi je lis des tonnes de choses qui sont aussi catastrophiques les unes que les autres.”