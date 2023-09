Ce soir et cette nuit, le ciel restera serein à peu nuageux avec des champs de nuages élevés. Les minima s'échelonneront de 15 degrés en Ardenne à 20 degrés à la mer ainsi que dans les grandes villes. Le vent sera faible de sud à sud-est.

Lundi, la journée s'annonce à nouveau assez ensoleillée avec des nuages élevés. L'après-midi, quelques cumulus se développeront au fil des heures, mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 23 degrés à la mer et 28 degrés en Campine.

Lundi soir et la nuit suivante, le temps sera plus instable avec des averses et des orages en provenance de la France. Ils pourront localement être intenses et s'accompagner de grêle. Les minima varieront de 15 à 19 degrés.