Au cœur de l’aide d’urgence à Marrakech: "Énormément d’habitants demandent des linceuls pour enterrer leurs morts"

"S’il faut retenir une chose de l’après-tremblement de terre, c’est la solidarité inouïe qui règne au sein de la population marocaine et des expatriés”, explique Souha, une Belgo-marocaine installée depuis un an à Marrakech. Au moment de notre appel téléphonique, elle était en chemin vers la ville dévastée d’Amizmiz pour apporter des vivres et des biens de première nécessité aux innombrables victimes prises au piège.