La question de la rémunération d'un patron d'entreprise publique demeure sensible. Selon Le Soir, Chris Peeters gagnera au moins 200.000 euros de plus que son prédécesseur. Son salaire fixe annuel serait de 585.000 euros et pourrait grimper jusqu'à 1,2 million grâce aux bonus.

La ministre compétente, Petra De Sutter, renvoie vers l'entreprise postale. Cette dernière assure que la rémunération est conforme "aux accords passés avec les autorités" en la matière. "L'enveloppe de base est la même. Les primes variables liées aux performances sont conformes au marché."