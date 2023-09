Des victimes belges lors du séisme au Maroc? Les Affaires étrangères font le point

Benny B touché de près par le séisme au Maroc: "Mon fils de 17 ans est à Marrakech"

Le célèbre rappeur belge d’originaire Marocaine témoigne du terrible tremblement de terre vécu par ses proches. Avec plusieurs personnalités et à l’initiative de l’animateur de la RTBF Walid, Benny B va tourner une vidéo en soutien aux victimes via un appel aux dons officiel et en collaboration avec l’ambassade du Maroc.