E-mails frauduleux, sites suspects, fausses cagnottes… Gare aux arnaques aux dons après le séisme au Maroc

La plateforme Safeonweb n’a pas encore reçu de signalements d’arnaques aux dons pour les sinistrés du Maroc. La probabilité que ces escroqueries émergent dans les prochains jours existe pourtant. Lors des séismes Syrie et en Turquie, en février 2023, Safeonweb avait déjà été interpellé plusieurs fois au sujet d’e-mails frauduleux. “Surtout, ne jamais cliquer sur un lien. Les organisations reconnues ne contactent jamais par mail ou par Facebook”, conseille la porte-parole Katrien Eggers. “Si un mail vous est adressé soi-disant par la Croix Rouge, on peut vérifier si l’adresse du mail d’envoi ou le numéro de compte sont bien ceux de l’organisation en question. Il s’agit soit d’une tentative de phishing, soit de véritables escrocs qui visent à empocher de l’argent. Nous avons également vu fleurir des sites web dont l’authenticité était difficile à vérifier. De manière générale, mieux vaut ne pas transférer d’argent si vous n’êtes pas sûr à 100 %. Choisissez un moyen sûr de faire un don. Comme il est particulièrement difficile de distinguer les faux messages de messages authentiques, nous n’avons qu’un seul conseil à vous donner si vous voulez faire un don pour les victimes du tremblement de terre. Rendez-vous directement sur le site d’une organisation que vous souhaitez soutenir. Par exemple la Croix-Rouge, Médecins Sans Frontières, Plan International, etc...Vous avez reçu un message suspect ? Transférez-le à suspect@safeonweb.be et supprimez-le.”