”La triple épidémie à venir pourrait devenir un problème” : le ministre Vandenbroucke lance un appel à la vaccination et insiste sur la prévention

“La hausse du covid arrive un peu plus rapidement que ce qui avait été prévu mais jusqu’ici, il n’y a aucune raison de paniquer. Mais ce qui pourrait devenir un problème, c’est en effet une triple épidémie au même moment (grippe, RSV et covid), qui est une possibilité cette année. Tous les trois ont un impact sur non seulement la santé des gens, mais aussi sur les visites chez les médecins généralistes ainsi que sur les hospitalisations”.

“Je veux rappeler que si on est dans un dans une situation un peu plus vulnérable (personnes de plus de 65 ans, personnes immunodéprimées) ou qu’on exerce un métier de soins, il est vraiment recommandé de se faire vacciner contre la covid, ainsi que la grippe. La campagne de vaccination va être lancée (mi-septembre à Bruxelles et en Wallonie) et j’espère vraiment que les régions, qui sont responsables de la concrétisation de cette vaccination, mobiliser rapidement et massivement la population”.

La vaccination en pharmacie n’a pas été bien reçue par les médecins généralistes.

“Je peux le comprendre, mais je souhaite qu’ils collaborent. J’ai d’ailleurs proposé que les représentants des pharmaciens et des médecins se concertent pour discuter des différents modèles de coopération. En coopérant, on peut, chacun dans ses compétences, réaliser des campagnes très fortes. Mon idée, c’est que les pharmaciens doivent non seulement pouvoir vacciner contre la Covid mais aussi contre la grippe. La solution essentielle, c’est la vaccination, notamment pour éviter les hospitalisations, pour éviter que les médecins généralistes soient débordés de nouveau par les épidémies à venir”.

Quel message de prévention souhaitez-vous faire passer à la population pour se protéger lors de cette période considérée comme étant “à risques” ?

“J’appelle vraiment à une mobilisation générale pour la vaccination contre la grippe et la covid. Deuxièmement, on sait qu’il y a des habitudes utiles à conserver, comme se laver les mains, aérer nos maisons pour assurer la qualité de l’air intérieur, etc. Et quand on se sent malade et qu’on risque d’être contagieux, on reste chez soi”.

”En purifiant l’air, on pourrait diminuer fortement la pression liée à ces épidémies”

La culture du port du masque est-elle désormais ancrée en Belgique ?

“Pas suffisamment. Pourtant, il ne faut pas être gêné de porter un masque si l’on est vulnérable ou si l’on a le sentiment d’être infecté. Il faut une culture de prudence, de la prévention, de se soigner en pensant aussi aux autres. On ne va pas prendre des mesures contraignantes mais on doit sensibiliser un maximum à la vaccination, la culture du port du masque, si c’est nécessaire, la ventilation et la distance sociale, c’est crucial”.

Si on avait une culture de la prévention forte avec une qualité de l’air intérieur assez bonne aussi, pourrait-on se débarrasser de ces virus respiratoires ?

“On s’est débarrassé de maladies comme le choléra en purifiant l’eau. En purifiant l’air, on pourrait quand même diminuer fortement la pression des épidémies basées sur des virus qui circulent dans l’air (comme la grippe ou la covid). C’est quand même fou qu’on attende que le virus soit là pour s’en occuper. Quand il y a la grippe ou la covid qui circule, il est donc nécessaire de ventiler, aérer les maisons, les bureaux. C’est pour cette raison que j’ai créé un cadre législatif (plan ventilation)”.

La première étape de votre plan ventilation doit démarrer cet hiver.

“Exactement, avec des indicateurs sur le niveau de la qualité de l’air qu’il faut essayer d’atteindre dans différents secteurs (comme l’horeca, les salles de sport ou de concert), pour d’abord réaliser des efforts de sensibilisation. C’est une première étape qui est basée sur le fait de mesurer, sensibiliser, être préparé, sans aucune obligation. Pour la suite, l’étape suivante mènera à une certification avec l’obtention d’un label ‘qualité de l’air’. On est tout à fait dans l’avant-garde avec ce plan mais je pense que d’ici trente ans, tout le monde dira que c’est tout à fait normal et logique de s’inquiéter de la qualité de l’air”.