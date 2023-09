Marie Arena : “L’argent trouvé chez mon fils n’a rien à voir avec moi, ni avec le Qatargate”

C’est, quoi qu’il soit, une révélation dont Marie Arena aurait certainement fait l’économie. Depuis décembre dernier, le nom de la Montoise est déjà abondamment cité dans les rapports d’enquête et les comptes rendus médiatiques sur le Qatargate, bien que, jusqu’ici, la justice ne lui reproche rien et n’ait pas encore demandé à l’entendre.

Lors de l’entretien qu’elle a accordé vendredi dernier à La Libre, au Soir et au Monde, Marie Arena a dit tout ignorer de la provenance de l’importante somme d’argent trouvée chez son fils, avec lequel, précise-t-elle, elle n’a pas eu de discussion à ce propos. “Et je ne veux même pas savoir. Mon fils est majeur et vacciné”, assure Marie Arena. Avant d’affirmer : “En tout cas, cet argent n’a rien à voir avec ni avec moi, ni avec le Qatar. Je peux vous le dire en mettant les deux mains au feu. Ça m’affecte comme toutes les mères seraient affectées par ce genre d’information. Mais comme l’a dit le procureur fédéral (Frédéric Van Leeuw dans un entretien sur ce sujet, sur la première chaîne de radio publique, le 4 septembre, NdlR), on n’est pas responsable de ce que font ses enfants. C’est mon fils, mais il a 32 ans, c’est son problème.”

”Je ne mêle pas mes enfants à mes affaires politiques”

”Je n’ai jamais mêlé mes enfants à mes affaires politiques”, poursuit Marie Arena, qui reconnaît cependant avoir fait appel à l’expertise de son fils, en 2019, pour un événement sur la légalisation du cannabis organisé au Parlement européen, qu’elle parrainait. Le cannabis est effectivement un domaine dans lequel M. Lemaire a quelques connaissances. Il a fondé, en 2018, la société BRC&Co, qui commercialise du CBD, un cannabinoïde légal, car sans effet psychotrope, avec plusieurs investisseurs. Dont Nicolas Claise, le fils du juge Michel Claise, qui instruisait l’enquête du Qatargate.

Avançant que cette relation d’affaires entre les fils de Mme Arena et Michel Claise, dont il avait eu connaissance, était source d’un possible conflit d’intérêts, Me Maxime Töller avait obtenu en juin dernier la récusation du juge Claise, qui a inculpé son client, l’eurodéputé socialiste belge Marc Tarabella.

Mme Arena réfute également que son fils ait des liens avec le Maroc, l’un des États soupçonnés d’acheter de l’influence au sein du Parlement européen. “La seule chose que mon fils ait faite au Maroc, c’est d’aller en vacances”. Elle s’inscrit également en faux contre les informations parues dans la presse, selon lesquelles l’Italien Pier-Antonio Panzeri, présenté comme le cerveau du réseau de corruption, et dont Mme Arena était très proche, aurait invité Ugo Lemaire à assister à un match de football à la Coupe du monde au Qatar. “Je ne sais pas d’où sort ce truc. Mes fils n’ont jamais vu un match de foot, ils sont plutôt rugby et jamais au grand jamais, ils n’ont été invités à quoi que ce soit, ni de ma part, ni de la part de quelqu’un d’autre.”