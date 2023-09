Météo: "Nous venons de vivre quelque chose d’exceptionnel et d’anormal"

Pour mieux comprendre la portée de ces records, il suffit de se pencher sur les chiffres des relevés établis depuis 1892. “En septembre, nous arrivons donc à un total de 22 jours de chaleur (30 degrés ou plus) depuis un peu plus de 130 ans. Six ont donc été observés cette année. Entre 2020 et 2022, on en a compté 3, plus un en 2016 et un autre en 2013.”

On est donc à un total de 11 jours sur les 22 en dix ans, soit la moitié. “Ce qui arrivait avant tous les 10 ans devient la norme chaque année, souffle-t-il. On va tout à fait au-delà de la variabilité naturelle du climat qu’on connaît traditionnellement en Belgique.”

Pour la première décade de septembre, on pulvérise également – sans surprise – la température moyenne, avec 21,7 degrés, contre 16,2 degrés sur la période 1991-2020. “Le problème, c’est qu’on semble s’habituer à avoir des coups de chaud comme celui-ci en Belgique, comme si c’était normal. Mais ce n’est pas la norme. Nous venons de vivre quelque chose d’exceptionnel et d’anormal !”

Heureusement, cet épisode prend fin ce lundi soir. “On attend une dégradation orageuse qui touchera le pays en plusieurs épisodes entre ce lundi soir et mercredi, en matinée. La bonne nouvelle, c’est que les cumuls ne devraient pas être trop importants, même si on ne peut pas exclure un épisode local plus intense. A priori, c’est surtout le sud du sillon Sambre et Meuse qui sera le plus touché.”

Pour la suite, on va retrouver des températures de saison, mais ce n’est pas encore le moment de parler d’un temps automnal. “On va perdre une petite dizaine de degrés, mais les températures vont rester au-dessus des moyennes de saison, avec 22 ou 23 degrés jusqu’au week-end. Pour samedi et dimanche, le temps est encore incertain, avec un risque de pluie qui s’installe.”