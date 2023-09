Vos rendez-vous chez le généraliste ne seront plus jamais comme avant : le ministre Vandenbroucke ouvre la voie à "une nouvelle forme de médecine"

“Je crois qu’il faut non seulement investir dans la médecine générale, améliorer les honoraires, mais aussi alléger la tâche des médecins, afin qu’ils puissent se concentrer sur les tâches pour lesquelles ils ont été qualifiés en tant que médecins, ce qui est leur vocation et pas l’administration ni la logistique et ni même des prestations techniques simples qui peuvent être réalisées par une autre personne et donc par l’assistant de pratique. Je crois qu’investir dans la médecine générale, c’est investir dans nous toutes et tous. Et pour l’instant, les médecins généralistes sont sous pression”.

Concrètement, quelles seront leurs missions ?

“C’est un métier paramédical qui vient à l’appui des médecins généralistes ou spécialistes, qui peut être actif en cabinet, en hôpital ou encore en maison de repos et de soins par exemple. C’est donc un nouveau métier qui vient à l’appui pour des tâches administratives, des tâches logistiques, mais aussi des tâches techniques simples. Par exemple, ils pourront tout à fait mesurer la tension artérielle, réaliser une prise de sang simple ou encore préparer le matériel stérile nécessaire quand il faut soigner une plaie. Le tout sous le contrôle du médecin. L’idée est de proposer une formation d’un an et demi. Elles devraient être proposées dès l’automne 2024”.

Pour remplacer un médecin généraliste de type traditionnel, deux médecins généralistes du monde d’aujourd’hui sont nécessaires"

Les tâches des assistants de pratique ne risquent-elles pas de se marcher dessus avec celles d’assistants administratifs ?

“Ce n’est pas une crainte car leurs fonctions sont complémentaires. Disons que le profil d’un assistant de pratique sera un profil qui ajoute au profil d’assistant administratif une complémentarité grâce à des compétences paramédicales. Nous donnons le choix au médecin, qui pourra s’entourer de quelqu’un qui l’aidera pour les tâches purement administratives, ou de quelqu’un qui a une certaine polyvalence et qui pourra le soutenir tant au niveau de techniques médicales simples qu’au niveau de la logistique et de l’administration”.

Vieillissement de la population : “Pendant dix ou quinze ans, on sera dans une période difficile”

Est-ce une aussi une manière de pousser vers la médecine de groupe et est-ce l’avenir de la médecine ?

“Pour moi, la médecine de demain, c’est une médecine de coopération. C’est une médecine où des médecins généralistes, des infirmiers, des assistants de pratique, des psychologues se rassemblent autour du patient. Évidemment, le fait d’engager de l’aide (un assistant de pratique, un infirmier, ou autre) dans un cabinet de médecin de médecine générale, cela requiert quand même quelques médecins généralistes qui s’organisent ensemble. Je crois que l’évolution est une évolution inévitable et positive vers des coopérations”.

Cette fonction peut-elle devenir un pont vers d’autres métiers dans les soins ?

“Totalement. Un jeune qui hésite un peu pourra d’abord choisir de devenir assistant pratique, et ensuite faire le choix s’il le souhaite d’acquérir encore des compétences pour devenir infirmier. En pratique, cette réforme s’inscrit dans une vision plus large où nous sommes en train de développer une échelle dans les professions des soins qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus fine… dans un sens, beaucoup plus intéressant. Ensuite, nous allons travailler sur les spécialisations pour les infirmiers”.

De quelle manière ?

“Nous allons développer une échelle où l’on peut progresser pendant sa vie professionnelle, ce qui met fin à cette perspective trop horizontale de la carrière dans les soins. Ce qui rend aussi possible pour des jeunes avec des talents assez différents de choisir leur point d’entrée dans le secteur des soins. Pour attirer plus de personnes dans les soins infirmiers, au-delà de la revalorisation salariale déjà réalisée (+11,5 % au-delà de l’indexation pour ceux qui commencent la carrière maintenant), je crois qu’il faut aussi créer une perspective professionnelle avec des possibilités de changement, d’amélioration, de qualification supplémentaire, pour garder les personnes qui veulent évoluer, qui veulent de temps en temps changer un peu au sein de leur profession”.

Dans votre réforme pour le personnel infirmier, il y a aussi un débat sur les tâches précises à réaliser.

“Je crois qu’il faut rendre possible que les infirmiers et infirmières puissent faire d’avantage de choses de façon autonome. Il faut enrichir l’éventail de tâches qui sont permises pour les infirmiers et les infirmières. Aujourd’hui, pour administrer un antidouleur à un patient, il leur faut une prescription d’un médecin. Est-ce vraiment utile ? Est-ce que l’infirmière ne peut pas décider cela elle-même ? Pourquoi une infirmière ne pourrait-elle pas prescrire elle-même un test urinaire ou un autre test basique ? Notre volonté est d’étendre leurs compétences. Il faut enrichir le travail des infirmiers et infirmières en leur donnant davantage d’autonomie”.

Certains généralistes craignent de ne pas avoir les moyens. Comment la mesure sera financée et cela ne risque-t-il pas de faire double emploi avec impulseo ?

“Ce sont deux choses différentes. Les cabinets des médecins généralistes qui voudront engager un assistant de pratique devront pouvoir le payer, et ce financement devra être trouvé dans la somme des honoraires et des primes que reçoivent ces médecins. Pour les aider, il y a non seulement déjà eu un accroissement considérable des honoraires et des primes existantes- à hauteur de 153 millions d’euros, mais il y a encore un budget disponible pour la médecine générale de 16,5 millions d’euros dont l’utilisation doit être discutée. Ce budget-là pourrait par exemple être utile en vue de l’arrivée de ces assistants de pratiques, pour prévoir leur financement”.

C’est aussi la raison pour laquelle vous avez lancé un nouveau modèle d’organisation et de financement de la médecine générale ?

“Absolument, c’est ce que nous appelons le New Deal, c’est un nouveau modèle de financement qui va générer un financement plus stable de la médecine générale. Ce nouveau modèle est à mon sens bien plus intéressant que les 2 modèles existants. Il permettra, entre autres, d’engager des infirmiers ou des assistants de pratique dans les cabinets des médecins généralistes car c’est un modèle de financement plus stable. Un soutien financier est d’ailleurs aussi prévu pour l’organisation-même du cabinet. L’idée est d’avoir une meilleure organisation et un meilleur financement. Les médecins généralistes pourront ainsi se concentrer plus encore sur leurs patients, investir le temps nécessaire dans leurs patients, et en même temps voir un peu plus de patients, grâce à l’aide d’une infirmière, d’une assistante pratique, etc”.

guillement On a sous-estimé l'impact du vieillissement sur les systèmes de soins"

Pour les médecins, en quoi ce financement est-il plus intéressant ?

“Ceux qui optent pour le New Deal recevront un financement plus stable car il sera davantage axé sur le nombre de patients pour qui on est responsable mais aussi sur la complexité du profil des patients. En parallèle, il y a un budget supplémentaire prévu pour ceux qui entrent dans ce modèle : vingt-trois millions d’euros sont disponibles prioritairement pour pouvoir embaucher des infirmiers et des infirmières dans les pratiques, mais aussi pour financer l’organisation des pratiques. Le New Deal est tout à fait volontaire : aucun médecin généraliste ne sera obligé d’opter pour ce modèle. J’espère personnellement qu’ils seront nombreux à être convaincus. Moi, j’y crois.

Est-ce davantage un modèle forfaitaire ou par acte ?

“C’est une troisième voie, un peu entre les deux, mais peut-être la voie optimale car c’est un financement qui est davantage basé sur le nombre de patients, de façon nuancée, mais dans lequel le contact direct avec le patient reste aussi une source de financement. Des patients qui sont plus âgés, qui demandent un peu plus de soins : le financement basé sur le nombre de patients tiendra compte aussi du profil des patients. D’un autre côté, les honoraires que vont recevoir les médecins généralistes dans le contexte du New Deal seront, par acte, moins importants que le sont les honoraires par acte hors New Deal. C’est donc un glissement du poids du financement vers des sources plus stables. Ce n’est pas un modèle totalement forfaitaire, ce n’est pas un modèle totalement par acte. Et je crois que cet équilibre reflète l’équilibre nécessaire entre la disponibilité générale requise autour d’un rendez-vous (le temps qu’il faut pour étudier les dossiers, pour se concerter avec des collègues, pour répondre à des mails, à des coups de téléphone,… c’est une disponibilité qu’il faut valoriser et rémunérer), , et l’incitant suffisant à voir le patient en rendez-vous. Donc je crois que c’est une formule optimale et plus généreuse, et j’espère que beaucoup de médecins généralistes vont faire ce choix, même si c’est un choix avant tout volontaire”.

153 millions d’euros supplémentaires pour la médecine générale

En parallèle, on assiste à un vieillissement de la population en Belgique.

“Oui et c’est pour cela qu’il faut répondre à ces besoins qui sont croissants. C’est une tendance : il y a de plus en plus de patients un peu âgés, pour qui il faut un suivi continu de leur état de santé. Ce qui engendre une pression réelle sur les médecins généralistes. Je crois que pendant dix ou quinze ans, on sera dans une période qui sera difficile, parce que d’un côté, il y a le vieillissement de la population avec tous les soins que cela entraîne et de l’autre côté, évidemment, il y a une vague de départ à la pension dans la profession. Ce sont donc deux tendances lourdes qui sont inéluctables. Pour y faire face, nous avons augmenté de façon considérable les quotas pour les entrées dans la formation en médecine, tant d’ailleurs pour la médecine générale que pour la médecine spécialisée. On investit aussi dans une revalorisation importante des honoraires des médecins généralistes. Si je fais le compte, il y a déjà 153 millions d’euros supplémentaires qui ont été consacrés à la médecine générale, qui vont augmenter les honoraires et ajouter des primes. Pour les médecins généralistes, il y a encore un budget de seize millions et demi qui peut être utilisé, par exemple pour financer les assistants de pratique”.

On entend souvent que pour un médecin actuel qui part à la retraite, il faudrait deux jeunes pour le remplacer. Est-ce exact d’après vous ?

“Je crois qu’on est arrivé dans un monde qui est très différent du monde d’il y a trente ans. Il y a trente ans, c’étaient souvent des pratiques solistes, individuelles, les médecins généralistes étaient souvent des hommes dont l’épouse faisait aussi une partie du travail en pratique. Et le mari travaillait quatre-vingt, cent heures par semaine. Ce modèle n’est plus le modèle d’aujourd’hui, ni celui de demain. Je pense qu’aujourd’hui, les médecins généralistes, hommes comme femmes (heureusement il y a aussi beaucoup de femmes dans le métier à notre époque), veulent quand même pouvoir réconcilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et donc, il est vrai qu’avec cette aspiration, il faut peut-être, pour remplacer un médecin généraliste du type traditionnel, deux médecins généralistes dans le monde d’aujourd’hui.”

Dans les hôpitaux, les soignants continuent de quitter massivement leur métier. Comment rendre plus attractif la fonction ?

“C’est un combat de longue haleine et je pense qu’on sera en difficulté pendant 10 à 15 ans. Dans ce débat, je crois qu’il y a deux tendances lourdes qui sont inéluctables. D’un côté, le vieillissement de la population. Selon moi, on a sous-estimé l’impact du vieillissement sur les systèmes de soins. Il est très conséquent. En effet, même si les gens vivent plus longtemps en bonne santé, les personnes plus âgées demandent un suivi continu car elles ont une vulnérabilité accrue. Cela met les médecins généralistes sous pression. Et de l’autre côté, il y a ce vieillissement dans les professions des soins de soins aussi, avec des médecins généralistes qui partent à la retraite”.