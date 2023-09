Les amendes immédiates pour flagrant délit de vol à l’étalage n’emballent pas les commerçants : “Dans les faits, c’est difficilement applicable”

À lire aussi

Depuis l’introduction de cette politique le 1er janvier 2022, 596 amendes de ce type ont été infligées pour vol à l’étalage. Plus de la moitié de ces amendes ont été émises au cours de ces six derniers mois. La police et les parquets ont donc (un peu) plus recours au système. Mais le ratio reste anecdotique. En 2022, 22 619 plaintes pour vol à l’étalage ont été déposées. On estime que seuls 10 % des vols sont déclarés. De nombreux commerçants estiment que le dépôt d’une plainte et l’engagement d’une procédure civile entraînent une perte de temps et de la paperasse administrative. La perte de chiffre d’affaires annuelle due au vol à l’étalage dans notre pays est estimée à plus d’un milliard d’euros. Le ministre Van Quickenborne continue de suivre et de promouvoir l’emploi de ce système.

Mais est-il seulement pratiquable ? Pas pour le Syndicat National des Indépendants (SNI). Il pointe également un flou juridique dans la mesure. “Si le flagrant délit est avéré, le commerçant n’a toutefois pas le droit de fouiller le voleur ou son sac. Seuls la police et les agents de gardiennage de style Securitas sont habilités à le faire. Des agents, la plupart des commerçants n’en ont pas. Parfois, plsuiers se réunissent pour en engager un mais c’est très rare. En général seules grandes surfaces et les grandes chaînes de magasin peuvent se le permettre. En fait, le commerçant peut juste indiquer au voleur d’attendre le temps que la police arrive mais le risque qu’il s’enfuît ou se rebelle est réel”, nous décrit Olivier Mauen, responsable communication du SN. “On se retrouve donc dans un flou juridique qu’il convient de clarifier. Il faudrait à tout le moins permettre aux commerçants de fouiller les sacs, dans un cadre bien établi.”

Par ailleurs, “on demande une plus grande indemnisation pour le commerçant car certes l’article volé lui est restitué mais il doit porter plainte, neutraliser le voleur en attendant l’arrivée de la police alors qu’il n’est pas habilité à ça. Cela engendre une perte de temps conséquente. Franchement, dans les faits, la plupart des commerçants qui tombent sur un flagrant délit vont récupérer le produit et dire à l'individu de ne plus remettre les pieds dans leur magasin.”.