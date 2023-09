Travailler moins pour gagner autant à la fin du mois : la proposition du ministre Dermargne est-elle réaliste ? “Encore une mesure électoraliste”

À lire aussi

Dans les colonnes de l’Écho ce mardi, le ministre socialiste en dit plus sur la réduction collective du temps de travail en Belgique, qui devrait bientôt être une réalité. “Lors du jobsdeal, le gouvernement fédéral avait lancé la semaine de cinq jours prestés en quatre, l’expérience qui va être lancée est différente : il s’agit bien de gagner autant en travaillant moins”, précise-t-il.

L’objectif est clair : lutter contre le mal-être au travail tout en s’attaquant à l’explosion des maladies professionnelles et en luttant contre certaines problématiques, notamment la charge de travail mal répartie, les inégalités de genre ainsi que les métiers en pénurie.

Plus de malades longue durée que de chômeurs

Il faut dire qu’en Belgique, le nombre de personnes souffrant de maladies de longue durée a doublé en quinze ans pour atteindre un demi-million, une augmentation sans équivalent dans les autres pays. Selon les projections du bureau du Plan, le nombre de malades de longue durée pourrait atteindre 600 000 d'ici 2035, avec une facture annuelle qui pourrait s’élever à 14 milliards d’euros.

“On vient de 200.000 travailleurs il y a vingt ans, il y a donc urgence à revoir notre organisation du travail en Belgique, souligne John Crombez, ancien président du parti socialiste et actuellement chercheur scientifique à l’UZ Gent où il mène un projet de recherche consacré à la définition d’une nouvelle architecture pour les soins de santé et à la sécurité sociale du futur. Au niveau académique, on voit déjà que nous avons dépassé le temps nécessaire pour inverser cette tendance, ce sont des chiffres plus qu’inquiétants et qui entraînent une difficulté sociétale énorme. La hausse de ces malades de longue durée a un impact négatif, ce qui correspond à ce qu’on a gagné avec la mesure pour les pensions : c’est donc étonnant qu’il n’y ait pas eu plus d’attention de la part du gouvernement sur cette question”.

D’après le ministre Dermagne, diminuer le temps de travail permettrait également de faire une meilleure production pour les entreprises. À terme, cela permettrait aussi d’obtenir un meilleur chiffre d’affaires, même si le salaire des employés reste inchangé. Pour certains experts du travail, il y a toutefois un risque de voir certains secteurs peiner encore plus à combler le manque de bras en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

“Le risque qu’une pénurie se renforce existe mais il est nécessaire de mener une étude en la matière pour voir justement ce que ça donne sur le terrain, poursuit-il. Et cette mesure risque justement de rendre plus attractives de nombreuses fonctions en s’attaquant à cette forte pression au travail et donc à faciliter le recrutement. D’ailleurs, ce modèle n’est pas applicable pour certaines fonctions où l’organisation du travail ne peut pas être modifiée. Ce qu’il faut rappeler, c’est que cette possibilité a de fortes chances de provoquer une amélioration macroéconomique sur la productivité en général, j’en suis certain, on le voit déjà dans d’autres pays européens. Toutefois, il faut y aller étape par étape”.

Les Fédérations patronales peu convaincues

D’après John Crombez, ce changement permettrait aussi de répondre à une problématique mise en lumière suite à la crise sanitaire, on l’a vu avec la généralisation du télétravail, il s’agit de l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

“L’avantage, c’est que le travailleur pourra gérer sa pression beaucoup mieux avec ce modèle, explique-t-il. La semaine de quatre jours est appliquée dans certains secteurs, notamment dans le public, et il va être intéressant de voir quels seront les résultats. Les employeurs se montrent déjà très peu coopératifs et c’est bien dommage de voir à quel point il existe une culture de l’organisation du travail beaucoup trop ancrée chez nous. On ne veut pas toucher à nos habitudes alors que les besoins vont vers plus de flexibilité et de bien-être au travail”.

De leurs côtés, les fédérations patronales se montrent peu enthousiastes envers cette proposition. Elles craignent une diminution de la compétitivité et des difficultés à embaucher, notamment dans certains secteurs où la pénurie de main-d’œuvre fait rage.

“C’est un mauvais signal qui est envoyé, estime Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB. On est en pleine difficulté pour trouver des bras, la pénurie est très importante sur le marché et le ministre vient avec une mesure pour réduire le temps de travail, ce qui augmente automatiquement une hausse des coûts de 20 % pour les entreprises. Tout en sachant qu’en Belgique, on a un handicap salarial par rapport aux pays voisins : une heure de travail coûte en effet en moyenne 42 euros contre 39 euros dans les pays voisins. C’est une mesure incompréhensible, surtout qu’il existe déjà beaucoup de moyens de réduire son temps de travail, notamment les crédit-temps, etc”.

Il y voit également un risque de diminution de la compétitivité de nos entreprises. “Au lieu de miser sur une réduction du temps de travail, il faudrait miser davantage sur la possibilité de faire évoluer son temps de travail de manière annuelle, en travaillant par exemple plus l’été que l’hiver pour certains secteurs. Le ministre doit aussi miser sur l’activation des demandeurs d’emploi, c’est ce dont on a besoin. Ces derniers jours, on a l’impression que chaque parti politique annonce sa campagne électorale avec une mesure sortie de nulle part. Et toujours avec des idées qui vont coûter cher. C’est bien facile de regarder vers le monde des entreprises mais il faut rappeler que notre budget est confronté à un déficit de 30 milliards d’euros. Ce n’est pas le rôle de l’état de conforter la réduction du temps de travail”.

Pour en savoir plus sur les résultats de cette expérience qui divise le monde du travail, rendez-vous en tout cas à la fin des prochaines élections.