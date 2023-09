Paul Magnette râle sur les "voix perdues" de la gauche: "Le PTB, c’est la plus grande supercherie politique qu’on ait jamais eue jusqu’ici"

À lire aussi

Il n’y a véritablement que sur l’international que les divergences sont totales. “Outre que j’ai des vrais problèmes avec leur vision de la politique étrangère sur les Ouïgours, la manière dont M. Hedebouw défend la Chine et la Russie de Poutine, c’est complètement hallucinant. Sur la question de la politique étrangère, ils ont encore une vision des années 50. Staline n’est pas tout à fait mort au PTB”, affirme Paul Magnette.

Et pourtant. Aux yeux du président du PS, ces différends ne constituent pas un frein à l’émergence d’une coalition “la plus progressiste possible” qui intégrerait les communistes. Paul Magnette l’a répété. Il préférerait avoir un exécutif avec le PTB qu’avec le MR et la N-VA. Le problème vient du manque de volonté des pétébistes de participer au pouvoir. “J’ai essayé de discuter avec le PTB. J’avais l’impression de parler avec un enregistreur automatique. On ne peut pas obliger un cheval qui ne veut pas boire à boire. On peut l’amener à la rivière, mais on ne peut pas l’obliger à boire”.

Plus un lobby qu'un parti

On perçoit dans son discours une certaine exaspération face à ce parti qui siphonne les voix de la gauche. “Le PTB, quoi qu’il arrive, ils n’iront jamais au gouvernement, ça veut dire que toutes les voix qui vont au PTB sont des voix perdues. Ce sont des voix perdues pour la gauche, ce sont des voix perdues pour les politiques sociales, ce sont des voix qui nourrissent la protestation.”

Pour le président des socialistes, le Parti des travailleurs de Belgique n’est “pas vraiment” un parti politique. “C’est plus un lobby qui se présente aux élections, ce qui pose un vrai problème parce que c’est une forme de tromperie sur la marchandise. Ils disent aux gens “on va faire ça” et après ils font rien du tout. Et du coup, on doit composer avec les autres”.

Ce qui l’amène à cette conclusion : “Le PTB, c’est de la poudre aux yeux. Le PTB, c’est la plus grande supercherie politique qu’on ait jamais eue jusqu’ici. Ça fait 40 ans qu’ils existent, ils n’ont jamais rien fait et je pense qu’ils ne feront jamais rien.”