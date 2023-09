Certaines écoles marchent sur des oeufs pour ne pas froisser les familles opposées à l’EVRAS: “Des parents nous menacent de changer d’école”

La tenue de ces animations, qui a été validée officiellement par un vote au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles la semaine passée fait l’objet de vives tensions. Certains parents estimant que l’éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle relève de l’éducation parentale et n’a rien à faire dans les écoles.

À lire aussi

Ces dernières semaines, les tensions autour de l’Evras ont encore augmenté d’un cran suite à la diffusion massive auprès de parents d’informations mensongères sur le contenu réel de ces animations. Sur le terrain, cette agitation amplifiée par les fake news met des écoles en difficulté.

“Des enseignants me contactent pour me dire qu’ils ont peur de perdre leurs élèves s’ils mettent en place des animations Evras dans les classes. Il y a des pressions importantes sur les écoles : des pétitions qui circulent massivement, des réclamations des parents voire des menaces, c’est très tendu”, constate ainsi Muriel Vigneron, du SLFP-Enseignement.

À lire aussi

Cette directrice qui a souhaité rester anonyme ne cache pas son inquiétude. “Au sein même des écoles, on n’a pas tous le même point de vue sur l’Evras. Il peut aussi y avoir un décalage entre les valeurs de l’équipe éducative et les valeurs de certains parents. Les inquiétudes sont bien réelles. Des parents nous font comprendre qu’ils changeront leurs enfants d’écoles si on donne des animations Evras à leurs enfants. Je pense que certains pourraient devenir très agressifs sur cette question”, témoigne-t-elle. “On doit vraiment manoeuvrer avec délicatesse pour ne pas générer des comportements agressifs. On est dans une position très délicate d’autant plus qu’on n’est pas forcément tous favorable à l’Evras. À ces difficultés s’ajoutent les nombreuses informations erronées qui circulent. Beaucoup de parents s’informent sur les réseaux sociaux. On a un public pas forcément instruit et qui est très sensible à la désinformation et au mensonge. Ils prennent tout ce qu’ils lisent pour argent comptant et ça complique les discussions.”

À lire aussi