Françoise Bertieaux, la nouvelle ministre de l'enseignement, revient sur sa nomination : "Il fallait être folle pour ne pas accepter"

Pourquoi avez-vous accepté de revenir en politique ?

"Parce qu’on ne se refait pas ! Je n’avais jamais imaginé que je retournerais en politique. J’ai adoré mon métier : j’ai passé 20 ans au parlement et 30 à la commune et je trouvais que c’était bien comme ça. J’avais commencé une autre vie loin de la politique. Je n’ai d’ailleurs donné aucune expression publique pendant quatre ans car pour moi, quand on part, on ne fait pas la belle-mère et on ne vient pas embêter ceux qui travaillent. Mais quand Georges-Louis Bouchez m’a proposé d’y aller, surtout sur ces matières, je me suis dit qu’il fallait être folle pour ne pas accepter."

Comment s’est passé le passage de témoin avec Valérie Glatigny ?

"Magnifiquement bien. Elle a été super explicative pour chacun des dossiers. Elle ne m’a pas laissée filer seule sans parachute. Elle a pris le temps de m’expliquer l’état d’avancement des dossiers, les difficultés… J’ai gardé toute son équipe et il m’est arrivé de l’appeler."

Comment va-t-elle ?

"Elle va bien. Elle est en convalescence mais elle va bien."

Vous comptez rester en politique à la fin de la législature ?

"Ma carrière est derrière moi. Je fais un intérim le temps du gouvernement. Après, place aux jeunes ! Je me suis engagée à figurer sur les listes du MR pour les élections. Je ferai ce que je peux pour aider mon parti à gagner les élections et à revenir au gouvernement mais je n’ai pas d’autre projet ni de vision pour la suite."

On se souvient de vous dans l’opposition. Cela ne vous posera pas de problèmes de devoir défendre des idées que vous critiquiez à l’époque ?

"Je suis sincère. Mon cerveau fonctionne dans la même ligne qu’avant. Mais je suis capable de loyauté et quand on est dans un gouvernement, on est loyal. Il y a des expressions où je vais être réservée mais pour le programme du parti je dirai, ‘là, il faut aller plus loin’. Un bon exemple, c’est le décret inscriptions. Depuis 2007 on a fait une énorme bêtise. Le décret Arena a cristallisé tout sur ce passage des primaires aux secondaires. Les dégâts sont incommensurables. Caroline Désir a voulu apporter une amélioration mais l’algorithme du décret fait que quand vous tirez sur une ficelle, ça fait un nœud de l’autre côté. Loyalement, je rends hommage à ce qu’elle a fait mais il faudra aller plus loin à la législature prochaine."

En supprimant tout ?

"Dans un premier stade, on va arrêter de jouer avec la pelote de laine. Le meilleur moyen, c’est d’écraser ça. Mais vu les dégâts, on ne peut plus ne rien avoir. Il y a des gens qui ont déménagé à cause de ce décret !. Il y a des bonnes choses qu’il faut garder : le formulaire unique et les priorités mais il faut mettre des mécanismes en place pour donner un vrai sens au tronc commun."

La réforme des allocations d’études a fait beaucoup de bruit cet été. Où en est-elle ?

"Le problème, c’est que la note du gouvernement a fuité avant même que commencent nos discussions. Ce que je souhaite, c’est faire atterrir ce que Valérie Glatigny avait préparé, avec ses deux améliorations : un plus grand nombre de bénéficiaires et une allocation pour les étudiants koteurs. Six millions d’euros sont sur la table. Ce serait dommage qu’ils n’aillent pas aux étudiants."