Le vortex polaire réapparaît au-dessus du pôle Nord, quelles seront les conséquences pour la Belgique ?

Il y a quelques mois, le météorologue belge Luc Trullemans expliquait le phénomène auprès de SudInfo. “À 20 kilomètres d’altitude, autour du pôle Nord, il fait évidemment très froid. Cette poche survole la zone d’est en ouest. On parle de vortex polaire lorsque la partie du noyau froide se réchauffe. Les vents froids dans la stratosphère (la zone de l’atmosphère à une vingtaine de kilomètres au-dessus de la terre) descendent à cause de ce réchauffement dans notre couche atmosphérique. Les vents se désorganisent et ondulent, ce qui cause une vague de froid”, déclare-t-il.

À lire aussi

Des conséquences pour la Belgique ?

Pour savoir si ce phénomène touchera la Belgique, cela dépendra de la localisation du phénomène. “S’il se situe au-dessus de la Scandinavie, de l’air continental froid et sec se déplacera depuis l’est, faisant chuter les températures. S’il se trouve néanmoins au-dessus du Groenland, ce ne sont pas les zones de dépression amenant avec elles une masse d’air maritime douce qui nous atteindront, mais les zones de dépression provenant des régions polaires. Un air polaire perturbé descendra alors sur nos régions, qui seront recouvertes d’un manteau blanc”, explique Samuel Helsen. Néanmoins, la promesse d’un hiver blanc n’est pas certaine explique le climatologue. “Si l’affaiblissement du tourbillon affecte principalement la circulation atmosphérique se situant au-dessus du Canada ou des États-Unis, les habitants de ces régions connaîtront probablement un hiver froid et blanc. À l’opposé, notre hiver pourrait être relativement doux et pluvieux, nos régions étant alors sous l’influence d’un courant d’air océanique.”