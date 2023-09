Les attaques anti-Evras contre les écoles inquiètent jusqu’au plus haut niveau de l’État : “Les auteurs seront retrouvés et jugés”

Le Premier ministre réagit aux expressions de violence qui se sont produites ces derniers jours dans la région de Charleroi contre le décret Evras (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle). Dans la nuit de mardi à mercredi, quatre écoles communales carolorégiennes ont été visées par des incendies d’origine criminelle. Des tags faisant référence au projet Evras ont été retrouvés sur les murs des établissements.

Une cinquième école a été visée par un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi. La police suspecte des groupes anti-Evras d’être derrière l’acte. Le modus operandi est le même. La porte a été fracturée et du produit accélérant a été trouvé. À ce stade, les sources judiciaires restent prudentes quant à l’attribution à quiconque de cet acte criminel. Pour la directrice de l’école, il ne fait aucun doute que les revendications sont liées au décret Evras.

Des actes que le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette (PS), avait décrits comme “une forme de terrorisme”.

Pour le Premier ministre, “ceci est tout simplement inacceptable. Nos écoles doivent être un endroit sûr pour tous les enfants. On fera tout pour identifier les coupables et pour rendre justice. L’accès à l’éducation sexuelle ne peut être mis en doute. Elle rend nos enfants résistants et est la base pour une bonne santé sexuelle.”

Depuis que la Fédération Wallonie-Bruxelles envisage d’adopter le décret Evras, les manifestations d’opposition à ce texte qui encadre la formation sexuelle se sont multipliées. Outre la désinformation en masse qui sévit sur les réseaux sociaux, on voit fleurir un peu partout des traductions physiques de l’opposition au texte validant les cours d’éducation sexuelle.

Les actes de violences anti-Evras sont suivis attentivement par les différents services de sécurité que compte la Belgique. La police travaille au niveau local pour tenter d’identifier les auteurs des actes. La Sûreté de l’État, qui suit de manière générale les mouvements de radicalisme, observe avec attention la façon dont le mouvement se propage.

Le fédéral entre dans la danse

L’Ocam, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, met le focus sur les individus qui pourraient représenter une menace, tant en matière de passage à l’acte que d’incitation à la violence via la diffusion de fake news.

Au cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), on nous précise que l’OCAM et le Centre de crise surveillent la situation de près, en concertation avec les partenaires locaux. “Les mesures de précaution et de protection nécessaires seront prises le cas échéant. La ministre est en contact avec les services et suit de près la situation.”

La situation pourrait en effet encore dégénérer. Un gros point d’attention porte sur la manifestation prévue dimanche dans le centre de Bruxelles. Intitulée “Evras Dégage !”, la “manifestation nationale” donne rendez-vous à toutes les familles, “parents, grands-parents, enfants” pour réclamer que ne soient pas donnés des cours “d’éducation sexuelle aux enfants de maternelle et primaire”.

Pour rappel, les cours Evras représentent deux animations de deux heures chacune, données par des intervenants extérieurs agréés. Ces formations concernent les élèves du sixième niveau de primaire (11-12 ans) et ceux du quatrième niveau de secondaire (15-16 ans).