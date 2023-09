Les parents de plus en plus agressifs envers les profs à l’école: “On dirait que l’enfant a toujours raison, on n’essaye même plus de comprendre"

“On ne peut pas nier que les violences existent et ont tendance à augmenter. En secondaire, elles sont plutôt causées par les élèves et en maternelle et primaire, par les parents. On a l’impression que l’enfant a toujours raison, on n’essaye même plus de comprendre ce qui s’est passé, on préfère attaquer le prof directement”, déplore Roland Lahaye, président de la CSC-Enseignement. “Le problème, c’est que ces violences sont souvent tues par les pouvoirs organisateurs qui ont peur de nuir à la réputation de leur école. On demande aux enseignants victimes de violence de ne pas ébruiter les faits. Pour nous, aucun acte de violence ne doit rester sans réponse.”

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les élèves n’en sont pas forcément les principaux auteurs. Parmi les agresseurs au sens large des profs, on trouve aussi parfois les collègues et les directions (propos dénigrants, harcèlement) et les parents d’élèves..

“Les relations avec les parents sont de plus en plus difficiles. Avec les smartphones, ils sont prévenus directement quand il y a un accrochage entre leur enfant et un prof. Résultat, les parents débarquent très vite pour interpeller les profs. Avant, la démarche classique en cas de conflit consistait pour le parent à aller trouver la direction. Maintenant, des parents n’hésitent plus à interpeller le prof à la sortie de l’école et le font parfois avec beaucoup d’agressivité. C’est un métier compliqué à ce niveau-là.”,explique Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement.

Selon des chiffres compilés par le député Défi Michaël Vossaert, 555 élèves francophones ont été renvoyés de leur établissement en 2021-2022 pour des faits de violence envers des enseignants.

Par ailleurs, 43 000 enseignants ont signé un contrat chez l’assureur Ethias notamment pour se protéger contre les violences et agressions. “Nous notons une légère augmentation du nombre de contrats”, indique la porte-parole d’Ethias. Cette assurance vise entre autres à protéger l’enseignant des actes de violence dont il pourrait être victime dans l’exercice de ses fonctions et à couvrir les frais de procédure judiciaire. “On fait un métier exposé. Les profs ont peur de devoir aller en justice et de ne pas être couverts”, résume Joseph Thonon.