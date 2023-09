Un dernier week-end estival avant le retour de l’automne: "Octobre et novembre s’annoncent doux… mais pluvieux!"

Il faudra en profiter, car l’automne arrive, doucement mais sûrement. "Une dégradation pluvieuse va arriver sur la Belgique, et nous allons perdre quelques degrés à partir de lundi. Il ne fera pas froid pour autant, avec 17-18 degrés, mais il va pleuvoir régulièrement et le soleil se fera plus rare."

Un épisode qui devrait devenir la norme pour les semaines et mois à venir, si on en croit les modèles météorologiques. "Ce sont évidemment de grandes tendances qui devront être affinées, mais les signaux parlent de mois d’octobre et novembre qui s’annoncent doux… mais pluvieux, indique-t-il. On parle d’une anomalie positive d’un degré et d’un flux océanique actif qui va apporter plus d’humidité que la moyenne."

Mais cela ne veut pas dire que la fin du mois de septembre sera tout à fait pourrie. "On est seulement à la moitié du mois, mais on peut déjà être sûr qu’on sera dans le top 3 des mois de septembre les plus chauds de l’histoire", rappelle-t-il.

Profitons donc de ce week-end beau et chaud, qui sera, sauf surprise, le dernier de l’année.