Un homme tué par 17 tirs de kalachnikov en pleine nuit à Anderlecht : “On ne veut pas que Bruxelles devienne la nouvelle Marseille”

Un important dispositif de sécurité était dressé dans la rue Wayez ce matin, sous le regard inquiet des badauds. “Les commerçants et riverains sont choqués. La police est présente partout, on n’a pas l’habitude de voir ça dans le quartier”, explique Youssef Hamdaoui, président de l’association des commerçants de la rue Wayez. “Certes, nous avons régulièrement affaire à de la petite délinquance mais nous avons toujours été épargnés par les scènes de violences que l’on peut voir à Cureghem ou au Peterbos. C’est la première fois qu’un règlement de compte d’une telle ampleur a lieu dans cette rue. C’est déjà le troisième règlement de compte en une semaine à Anderlecht. On espère que des mesures fortes vont être prises pour enrayer la situation.”

Un message “très fort” envoyé par les assaillants

Selon lui, le message envoyé par les assaillants est “très fort” et il craint une escalade de la violence dans les prochains jours et semaines. “On ne veut pas que Bruxelles devienne un nouveau Marseille, où les habitants doivent apprendre à vivre avec cette violence. Si les politiques ne font rien, on risque de se diriger vers ce scénario. Nous sommes d’autant plus choqués que le marché annuel s’est déroulé de manière paisible dans le centre d’Anderlecht mardi dernier, nous n’avons pas l’habitude de vivre ce genre de situation”, conclut-il.

Au total, 19 douilles ont été retrouvées par les enquêteurs sur place. “Nos services ont été appelés hier soir vers 1h10 dans la rue Wayez à Anderlecht pour une fusillade. La victime est décédée sur place des suites de ses blessures. Le laboratoire est arrivé sur place et la Police judiciaire fédérale mène l’enquête”, a indiqué Sarah Frederickx de la Zone de Police de Bruxelles Midi.

Les quatre suspects ont pris la fuite et leur voiture a été retrouvée en feu, rue de la Semence, toujours à Anderlecht.