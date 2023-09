Ce qui ne pourra pas être le cas pour Charles Michel. Le Président du conseil européen termine son second et dernier mandat de deux ans et demi. Un président ne peut rester que maximum cinq ans en fonction.

Son avenir se situe-t-il encore en Europe ? Comme l'explique Politico, il pourrait être tenté de postuler pour le poste de haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères mais il deviendrait alors un commissaire d'Ursula von der Leyen, ce qui semble compliqué vu leurs relations. Qui plus est, Charles Michel s'est mis des leaders européens à dos, notamment lors de l'épisode du sofagate, lui reprochant ses méthodes de travail et ses dépenses excessives. Une réélection sur la scène européenne semble donc compliquée.

Dès lors, le Libéral âgé de 47 ans pourrait donc revenir sur la scène politique belge. D'après le site économique Business AM, qui s'appuie sur le témoignage de sources haut placées à la Vivaldi, "tout indique qu'il (Charles Michel) s'y prépare. On le sent", confirme cette source. “Il ne faut jamais faire une croix sur Michel. Il peut changer la dynamique de son parti en un claquement de doigts, même avec Bouchez comme président. C’est du moins ce qu’il croit”, avance une autre source.