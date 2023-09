À lire aussi

“Aujourd’hui c’est l’EVRAS et demain, ce sera quoi ? Evidemment que les enseignants ont peur. Ils ne comprennent pas comment une telle violence peut avoir lieu. Moi aussi je suis inquiet”, déclare ainsi Roland Lahaye, président de la CSC-Enseignement. Dans ce contexte d’inquiétude, certains politiques ont estimé que la communication de la ministre de l’Education Caroline Désir était trop discrète.

Certains se sont ainsi étonnés de l’absence de Tweet personnel de la ministre au sujet des attaques et de son silence dans les médias, par contraste avec Paul Magnette qui a condamné mercredi sur Twitter et dans une vidéo, “des actes d’une pure barbarie” et au premier ministre Alexander De Croo qui a dénoncé jeudi dans une vidéo “des actes intolérables” pour lesquels “les auteurs seront retrouvés et jugés”. Le député écologiste Christophe Clersy a ainsi invité la ministre a se rendre rapidement sur les lieux.

“On ne peut pas s’attaquer aux fondamentaux de notre société sans que l’Etat prenne ses responsabilités. On a appelé la ministre a se rendre sur les lieux. Il ne faudrait pas que les équipes se sentent abandonnées”, estime-t-il.

La députée Mathilde Vandorpe (les Engagés) juge de son côté que le gouvernement aurait pu mieux communiquer sur l’EVRAS dans son ensemble. Pour rappel, elle figure parmi les trois députés Les Engagés qui se sont abstenus de voter pour l’EVRAS au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles l’an passé. “Le guide Evras, qui est construit comme un référentiel a suscité beaucoup d’interrogations et de réactions. Il y a clairement eu un problème de communication. Le document peut induire en erreur”, estime-t-elle.

Notons que si la ministre ne s’est pas encore rendue en personne auprès des équipes, ce sera le cas vendredi. Il nous revient par ailleurs que ses services sont en contact avec les équipes pédagogiques des écoles attaquées depuis hier. “La ministre est absolument choquée et atterrée que l’on puisse s’attaquer à des écoles et ce, quelles que soient les causes ou les raisons”, indique son porte-parole. “Les écoles sont le lieu par excellence où les enfants doivent se sentir en sécurité. La ministre a par ailleurs fait part de son plein soutien aux pouvoirs organisateurs et aux équipes”, précise-t-il.